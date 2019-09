vor 19 Min.

Ab Montag ist die Südspange dicht

Die Sperrung in Schwabmünchen dauert bis zum 27. September

Derzeit reiht sich eine Baustelle an die nächste in Schwabmünchen. Das Durchfahren gestaltet sich mittlerweile kompliziert. Die Fuggerstraße ist streckenweise gesperrt, im Gewerbegebiet Nord beim neuen Baywa-Gartenmarkt ist ebenfalls gerade kein Durchkommen, und ab Montag wird dann auch noch die Südspange gesperrt. Und zwar zwischen dem Kreisverkehr im Schwabmünchner Süden (beim Autohaus Müller&Klöck und der Firma Ritter) bis zur Einmündung in die Augsburger Straße (das ist die Ortsverbindungsstraße nach Hiltenfingen, Nähe Marktkauf).

Der Straßenabschnitt ist während der drei Wochen dauernden Bauzeit bis 27. September für den Gesamtverkehr gesperrt. Die rund 21 Jahre alte und der heutigen Verkehrsbelastung nicht mehr gewachsene Fahrbahn weist über die gesamte Länge zahlreiche Risse und Schadstellen auf, informiert die Stadt.

Auf dem rund 1,8 Kilometer langen Teilstück der Staatsstraße 2035 wird deshalb die schadhafte Deck- und Binderschicht abgefräst, an einigen Stellen wird zudem die Tragschicht erneuert. Anschließend werden eine neue acht Zentimeter dicke Asphaltbinderschicht und eine vier Zentimeter dicke Asphaltdeckschicht eingebaut.

Der Verkehr wird während der Baumaßnahme für beide Fahrtrichtungen durch die Ortsdurchfahrt Schwabmünchen über die Kaufbeurer Straße, die Mindelheimer Straße und die Giromagnystraße umgeleitet. (cako)

