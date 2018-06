Ab jetzt sind wir alle Belgier

Deutschland ist raus, doch das Leben und die WM gehen weiter. Wem also jetzt die Daumen drücken?

Jetzt ist es passiert: Deutschland ist erstmals in der WM-Geschichte in der Vorrunde ausgeschieden – und das auch noch als Gruppenletzter. Konnte man sich als deutscher Tourist in Italien oder Holland noch über die Gastgeber lustig machen („Mit wem spielt ihr denn eigentlich in einer Gruppe?“), ist jetzt der Spaß endgültig vorbei.

Fast jeder ist sauer über das Aus der Nationalmannschaft. Die Wirte, denen die Einnahmen beim Public Viewing wegbrechen, die Sportläden, die die deutschen Trikots verramschen müssen – und natürlich die Fans. Hier trifft es vor allem die Jüngsten hart: Wer einmal einen heulenden Zehnjährigen nach einem deutschen WM-Aus trösten musste, der weiß, was für harte Prüfungen einem das Leben auferlegt.

Wie geht es nun weiter für die Fußballfans? Die WM ignorieren? Geht nicht, denn es wird ja andernorts deutlich attraktiver gespielt, als beim deutschen Team. Zum Beispiel in Belgien, deren Mannschaft bislang mit tollem Fußball durch die Gruppenphase marschiert. Wer als Deutscher für die Belgier Partei ergreift, hat auch einen ganz pragmatischen Vorteil: Die Farben der Nationalflaggen sind identisch, so dass die Gesichts-Schminke weiter verwendet werden kann.

Themen Folgen