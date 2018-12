31.12.2018

Abend mit Datenschutz und Leberkäs

Regionalentwicklung informiert über Gesetz

Der Veranstaltungstitel „DSGVO & Leberkäs“ ist vermutlich keine Wertung dessen, was vielerorts von den ausufernden Folgen der Datenschutzgrundverordnung gehalten wird. Denn es geht um ein sehr wichtiges Thema, dessen Tücken teuer werden können. Der Leberkäs bezieht sich nur auf das Bewirtungsangebot am Montag, 28. Januar, um 19 Uhr (Einlass ab 18.15 Uhr) in der Singoldhalle in Bobingen.

Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmer und Vereine im Begegnungsland Lech-Wertach und behandelt schwerpunktmäßig den Umgang mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung sowie die E-Privacy-Richtlinie, die zum neuen Jahr gelten wird. Mit Jürgen Funke konnte ein Experte mit besonderem Bezug zum Vereins- und Unternehmensrecht als Referent gewonnen werden, der auch auf spezifische Fragen eingehen wird. Damit die Gemütlichkeit nicht zu kurz kommt, gibt es Leberkäs und Getränke im Foyer der Singoldhalle.

Veranstalter sind der Verein Lech-Wertach-Interkommunal und die Regionalentwicklung Augsburg Land West in Kooperation mit der Stadt Bobingen, dem Gewerbeverband Bobingen, dem BDS-Ortsverband Königsbrunn und der Werbegemeinschaft Schwabmünchen.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 21. Januar nötig mit Angabe ausführlicher Kontaktdaten an briefkasten@lw-interkommunal.de oder per Fax unter 08231/ 606 28 200.

