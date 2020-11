18:00 Uhr

Abfuhr für die Gelbe Tonne im Kreis Augsburg: Der Gelbe Sack bleibt doch

Plus Gelber Sack oder Tonne? Seit einem Jahr wird im Landkreis Augsburg über Vor- und Nachteile diskutiert. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen - auch zu einer Neuerung.

Von Maximilian Czysz

Der Landkreis Augsburg hält am Gelben Sack fest. Er soll ab 2022 aber besser werden. Der Werkausschuss des Kreistags stützt sich bei der Entscheidung auf eine Umfrage, die zunächst ein anderes Bild vermittelt hatte.

Denn nach der telefonischen Befragung durch ein Marktforschungsinstitut in den vergangenen Wochen hatten sich zunächst 60 Prozent der rund 800 Teilnehmer grundsätzlich für die Gelbe Tonne ausgesprochen. Allerdings gibt es einen Haken: Die Tonne soll nicht alle zwei Wochen wie der Sack entsorgt werden, sondern nur einmal im Monat. Darauf angesprochen plädierte eine knappe Mehrheit von 53 Prozent wieder für die Säcke.

Landkreis Augsburg: Gelbe Tonne soll nur einmal im Monat geleert werden

Den verlängerten Abholzyklus begründen die Dualen Systeme damit, dass die Gelbe Tonne ein Fassungsvermögen von 240 Liter hat. In einen Gelben Sack passen dagegen nur 90 Liter. Ein weiterer Nachteil laut Abfallwirtschaftsbetrieb: Eine Umstellung auf die Gelbe Tonne würde bei einer zweiwöchentlichen Leerung zu längeren Fahrzeugeinsätzen führen. Außerdem würde es mehr CO²-Emissionen geben.

In der Vergangenheit wurden immer wieder Beschwerden laut, dass die Gelben Säcke schnell reißen, oft falsch befüllt werden und bei windigem Wetter herumfliegen. Vor einem Jahr wollte deshalb unsere Redaktion wissen, was besser ist: In einer nicht repräsentativen Blitzumfrage per Internet und Telefon gingen mehr als 1000 Stimmen ein. Ergebnis war ein Votum gegen den Gelben Sack: 56 Prozent sprachen sich für die Tonne aus. Die gibt es bereits in anderen Landkreisen.

In Aichach-Friedberg, Landsberg, dem Unterallgäu und Günzburg wurde auf die Gelbe Tonne umgestellt. Dort wird nach Auskunft des Landratsamts alle vier Wochen geleert. Die Landkreise Dillingen und Donauwörth nutzen den Gelben Sack, jedoch mit Abholung alle vier Wochen. Die Stadt Augsburg geht einen Sonderweg.

Die Stadt Augsburg hat eine Wertstofftonne statt einer Gelben Tonne

Sie hat aus der Gelben Tonne die Wertstofftonne gemacht. Das heißt: Dort hinein können nicht nur Verpackungsmaterialien, sondern auch harte Kunststoffe und Metalle wie Schrauben, Pfannen oder Töpfe. Der Hintergedanke: So sollen Wertstoffe, die oft vermischt im Restmüll landen und dann verbrannt werden, wiederverwertet werden.

Die Augsburger wollen ein Potenzial von rund 1600 Tonnen an recycelbaren Rohstoffen retten. Das entspricht auch dem neuen Verpackungsgesetz, das 2019 in Kraft getreten ist. Demnach soll die Menge an Verpackungsmüll eingeschränkt werden und die Recycling-Quoten bis zum Jahr 2022 auf 63 Prozent gesteigert werden.

Ab 2022 dürfen auch Dosen im Augsburger Land in den Gelben Sack

Auch der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises hat die Quote im Blick: Deshalb sollen in den Gelben Säcken ab 2022 auch Dosen entsorgt werden können. Dafür muss aber das Material der Säcke besser werden. Das Duale System Belland Vision habe eine bessere Qualität zugesagt, teilt der Landkreis mit.

Bisher werden Säcke aus einer Polyethylen-Folie mit geringer Dichte und einer Kreidebeimischung verwendet. Die neue Generation Gelber Säcke soll eine hohe Dichte und keine Beimischung von Calciumcarbonat haben. Die Säcke sind somit stabiler. Unter dem Strich spare sich dann jeder Haushalt nach Rechnung des Abfallwirtschaftsbetriebs den Weg zum Wertstoffhof, was auch der Umwelt zu Gute kommt.

Die aktuelle Müll-Bilanz im Landkreis Augsburg

Im Jahr 2019 wurden pro Kopf 24,24 Kilogramm (2018: 24,69 kg) Leichtverpackungen über den Gelben Sack erfasst. An Dosen, die übrigens ebenfalls zu den Leichtverpackungen zählen, liefen an den Wertstoffhöfen 1,75 Kilo pro Kopf (2018: 1,61 kg).

Rund 5,1 Millionen Gelbe Säcke (20 Stück pro Kopf) wurden im vergangenen Jahr im Landkreis ausgegeben. 2018 waren es noch 4,5 Millionen Säcke (18 Säcke pro Kopf). Nicht jeder Gelbe Sack wird übrigens für Leichtverpackungen genutzt. Viele Säcke werden nach Angaben der Dualen Systeme zweckentfremdet.

Im vergangenen Jahr haben die Landkreisbewohner weniger Müll gemacht. Um genau zu sein: Nach Angaben des Abfallwirtschaftsbetriebs wurde über die Restmülltonnen 147,45 Kilo pro Kopf (2018: 148,45 kg) erfasst. Zählt man noch die Entsorgung von Sperrmüll, hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle und Problemabfall hinzu, dann wird die Müllmasse wieder mehr: Das Pro-Kopf-Aufkommen lag 2019 bei 165,30 Kilo. Im Vorjahr waren es noch 162,50 Kilogramm.

