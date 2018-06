11:24 Uhr

Trinkwasser in Bobingen und Dinkelscherben wird gechlort

Bobingen setzt dem Leitungswasser jetzt Chlor zu. Dinkelscherben streitet mit dem Gesundheitsamt und schenkt für einen Chlortest Gemeinderäten Kostproben ein.

Wie am Montag, wurde auch in den Trinkwasserproben vom Dienstag nur ein einzelner Keim in Bobingen gefunden. Der Befund stammt diesmal von einer Zapfstelle an der Königsbrunner Straße. Wieder handelt es sich um ein coliformes Bakterium. Ebenso wie am Montag trat wieder kein Escherichia coli auf, was ein schlimmerer Befund wäre. Zum Messverfahren ist nachzutragen: Von den zwölf Entnahmestellen, verteilt im Stadtgebiet mit Siedlung und mit Straßberg werden jeweils die Befunde in 0,1 Liter Wasser festgestellt, nicht wie von uns irrtümlich berichtet in einem ganzen Liter.

Trotz dieses starken Rückgangs gilt in Bobingen weiterhin der Fahrplan, wonach das Trinkwasser ab Freitag aus Sicherheitsgründen gechlort wird. Das Verfahren beginne um 9 Uhr, teilt die Stadt mit. Über die Dauer der Chlorung werde sie voraussichtlich am Montag informieren.

Ferner warnt die Stadt auf ihrer Internetseite: „Da es im Zuge der Chlorung zur Ablösung des Biofilms und damit zu weiteren Aufkeimungen kommen kann - aber nicht muss -, gilt die Abkochanordnung bis zum Nachweis einer wirksamen Chlorkonzentration weiter uneingeschränkt. Im Sinne des vorbeugenden Gesundheitsschutzes möchten wir dringend anraten, das Trinkwasser bis zur Aufhebung der Abkochanordnung nur noch im abgekochten Zustand zu verwenden.“

Zum Glas gegriffen haben derweil Dinkelscherbens Gemeinderäte. Dort hat die Chlorung des Wassers in einem Ortsteil begonnen, in Dinkelscherben soll es nächste Woche losgehen. In nicht öffentlicher Sitzung nahmen die Kommunalpolitiker eine Blindverkostung von Wasser vor, so Bürgermeister Edgar Kalb. Zur Auswahl standen folgende Tröpfchen: abgekochtes Wasser aus Dinkelscherben, abgekochtes und gechlortes aus Oberschöneberg sowie Tafelwasser aus dem Supermarkt.

Laut Kalb wollte man herausfinden, ob das Chlor im Trinkwasser zu riechen und zu schmecken ist. „Niemand wusste vorher, dass verkostet wird und was in welchem Wasserkrug war. Durch die eigene Erfahrung vorab können wir auf mögliche Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger sachgerechter eingehen.“

Die Kommunalpolitiker konnten die Trinkproben eindeutig zuordnen, so Kalb auf Anfrage unserer Redaktion. In der nicht öffentlichen Sitzung beschloss das Gremium, dass die Gemeinde bei Gericht ihre Klagen gegen die Anordnungen des Gesundheitsamtes fortführt. Es soll überprüft werden, ob diese angemessen und verhältnismäßig sind.

Mit 14:6 Stimmen entschieden sich die Räte für eine Klage gegen das Abkochen in Oberschöneberg, mit 16:4 votierten sie für eine juristische Überprüfung der Chlorungsanordnung für das gesamte Gemeindegebiet sowie die Abkochanordnung für das Netz Dinkelscherben.

Wie mehrfach berichtet, hatte das Gesundheitsamt am 15. Mai für die Wassergruppe Oberschöneberg eine Abkochanordnung erlassen, nachdem im Hochbehälter ein coliformer Keim gefunden worden war. Am 6. Juni erfolgte dann eine Abkochanordnung für das Netz Dinkelscherben sowie die Anordnung einer Sicherheitschlorung. Das Gesundheitsamt begründete dies mit technischen und hygienischen Mängeln in der Wasserversorgung. Eine Gefährdung der Gesundheit sei nicht auszuschließen. Bei Proben am 7. Juni stießen die Kontrolleure vom Gesundheitsamt dann auf weitere Keime.

Genau diese Probe wird von Kalb aber in Zweifel gezogen. Er verweist auf die Ergebnisse eines Augsburger Labors, das im Auftrag der Gemeinde arbeitet. Dieses fand bei Proben an 20 Stellen keine Keime. Laut Gesundheitsamt ist das aber nicht ungewöhnlich, weil jede Probe nur eine Momentaufnahme darstelle. Man richte sich nach den gesetzlichen Vorgaben.

Die Abkochanordnung in Dinkelscherben bleibt so lange bestehen, bis im Trinkwassernetz stabile Chlorwerte erreicht sind. Die Fragen der Bürger am sogenannten Krisentelefon (0821/3102- 2642 oder 3102-2116) drehten sich laut Behörde in der Hauptsache um die Konzentration des Chlors im Trinkwasser oder das Verhalten bei bestätigter Chlorallergie. Im Bereich Oberschöneberg rieche und schmecke das Wasser inzwischen nach Chlor, so Kalb. Kontakt zum Gesundheitsamt bestehe derzeit kaum. Das Verhältnis zwischen Gemeindeverwaltung und Behörde gilt als angespannt. Letztere wiederum teilte mit, dass derzeit ein telefonischer Kontakt ausreiche. Auf Anforderung der Gemeinde seien aber Ortstermine möglich.

