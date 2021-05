Abrissarbeiten an der Grundschule Nord eröffnen ganz neue Einblicke

Dieser Abbruch eröffnet ganz neue Perspektiven: An der Grundschule Nord in Königsbrunn beginnen die nächsten Bauabschnitte, nachdem der große Neubau abgeschlossen ist.

Dieser Abbruch eröffnet ganz neue Perspektiven: An der Grundschule Nord in Königsbrunn beginnen die nächsten Bauabschnitte, nachdem der große Neubau abgeschlossen ist. Erster Schritt war der Abriss des Mittelbaus, der früher die Verwaltung beherbergte. An dessen Stelle entsteht eine neue Aula, die direkt an den neuen Trakt anschließt. Abgerissen werden sollen auch der östliche Bauteil, der Hort, und das daran anschließende Gebäude wird saniert. Die Hortkinder werden in dieser Zeit in dem Teil des Schulhauses an der Lerchenstraße betreut. Als letzter Bauabschnitt wird dann auch dieser alte Gebäudeteil abgerissen.

