Abschied: Sie hat über 30 Jahre das Bobinger Pfarrbüro geleitet

Elisabeth Cilles war 37 Jahre als Pfarrsekretärin in Bobingen tätig. Nun geht sie in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin ist Kerstin Fischer, die seit 2018 Pfarrgemeinderatsvorsitzende in Waldberg ist.

Von Anja Fischer

Als Elisabeth Cilles am vergangenen Freitag zum letzten Mal die Türe des Bobinger Pfarrbüros hinter sich zuzog, ging nach mehr als 37 Jahren eine Ära zu Ende. "Wir werden sie sehr vermissen, sie war jemand, auf den man sich tausendprozentig verlassen konnte", erklärt Pfarrer Thomas Rauch. Trotzdem wünscht er ihr einen schönen Ruhestand.

Im November 1983 war Cilles halbtags als Pfarrsekretärin von Pfarrer Franz Schmid eingestellt worden. Seither arbeitete sie mit drei leitenden Pfarrern, drei Kirchenpflegern und erlebte zwölf Kapläne. "Alle drei Pfarrer waren vom Typ her ganz unterschiedlich, aber jeder auf seine Art ein toller Chef", erklärt Cilles. "Ich bin immer gern zur Arbeit gegangen, wir waren ein tolles Team."

Während Cilles Amtszeit wurden alle Liegenschaften renoviert

Auch wenn es nicht immer leicht gewesen sei. Schließlich lebe man im Pfarrbüro alles mit, was sich in Familien so ergebe: eine Geburt ebenso wie einen tragischen Todesfall. "Es ist schön, wenn man das Leben der Pfarreiangehörigen so mitverfolgen kann, aber auch manchmal sehr traurig", meint Elisabeth Cilles.

Sie war im Pfarrbüro unter anderem für die Abrechnung der außergewöhnlichen Bauvorhaben zuständig - viel zu tun in einer Pfarrei wie Bobingen. So wurden während ihrer Amtszeit alle Liegenschaften mindestens einmal renoviert.

"Ansonsten war ich im Parteiverkehr im Pfarrbüro tätig, mit seinen vielfältigen Anforderungen, und fast 19 Jahre regelmäßig einmal im Monat in den damals zwei Kindergärten, um dort mit den Leiterinnen die Abrechnungen zu machen", erzählt Cilles. Die Arbeit habe ihr Freude bereitet. Ihre Gedanken gelten dabei auch den Kolleginnen und der guten Zusammenarbeit mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.

Cilles hat vor allem das gute Miteinander im Pfarrbüro geschätzt

Im Ruhestand möchte Cilles mehr Zeit für die Familie und ihre Hobbys haben. Dazu gehören Lesen, Bewegung jeder Art wie Nordic Walking und Joggen sowie Backen. "Obwohl ich die Arbeit schon vermissen werde, vor allem das Gefühl, gebraucht zu werden", meint Cilles. Sie könne sich vorstellen, dass gerade dieses Gefühl ihr fehle. Die Arbeit habe sie immer motiviert, auch in schlechten Zeiten.

Auch einiges andere wird Cilles vermissen: "Meine Arbeitskolleginnen und die wöchentlichen Dienstbesprechungen mit allen hauptamtlichen Mitarbeitern", sagt sie. In den vergangenen Monaten fielen diese zwar coronabedingt aus, aber sonst habe dort immer eine entspannte Atmosphäre und ein gutes Miteinander geherrscht. Auch der Spaß sei nie zu kurz gekommen.

Kerstin Fischer arbeitet nun als Pfarrsekretärin in Bobingen

So kann Elisabeth Cilles dankbar auf ihr Arbeitsleben zurückblicken. "Zum Abschied bekam ich ein Buch geschenkt, aus dem ich mir einen Satz von Francis Bacon mit in den Ruhestand nehme", erzählt sie: "Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind."

Ihre Aufgaben im Pfarrbüro Bobingen übernimmt Kerstin Fischer. Die 40-Jährige kommt aus Waldberg und ist dort seit 2018 Pfarrgemeinderatsvorsitzende. Sie freut sich, Teil des Teams zu sein und auf die neuen Aufgaben, die in der Pfarreiengemeinschaft auf sie warten. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wurde Kerstin Fischer bereits einige Wochen von Cilles eingearbeitet.

