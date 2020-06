vor 33 Min.

Achtung Blitzer: In Königsbrunn wird ein neues Gerät getestet

Eine Woche lang stand das Messgerät an der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn.

Plus Bei der Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte steht ein neues System auf dem Prüfstand. Gestartet wird der Test in Königsbrunn.

Von Adrian Bauer

Am Rand von Königsbrunner Straßen steht seit Kurzem ein graues Ungetüm, das teure Fotos für Temposünder schießt: Die Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte testet seit zwei Wochen und noch bis Ende September eine teil-stationäre Blitzeranlage. Erster Einsatzort ist Königsbrunn, danach kommt die 1,3 Tonnen schwere Anlage auch noch in Friedberg, Leipheim, Günzburg und Krumbach zum Testeinsatz.

Der Effekt der deutlich sichtbaren Anlage zeigt sich beim Test am Rand der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße im Königsbrunner Zentrum: Die meisten Autofahrer treten frühzeitig auf die Bremse und bleiben klar unter dem erlaubten Tempo von 30 Stundenkilometern. Erwischt wird in der halben Stunde Ortstermin nur ein einziger Autofahrer. Die Einnahmen interessieren die Verantwortlichen der Stadt und des Kommunalunternehmens, dem in Schwaben 34 Kommunen angehören, aber nur an zweiter Stelle, hinter der Verkehrssicherheit: „Als gemeinsames Kommunalunternehmen sind wir nicht profitorientiert, sondern wollen nur kostendeckend arbeiten“, sagt Petra Haupeltshofer, die kaufmännische und organisatorische Leiterin des Unternehmens.

Der Blitzer wird in Königsbrunn immer gut sichtbar aufgestellt

Daher stellen die Mitarbeiter den Blitzer auch immer gut sichtbar und ohne Tarnversuche auf, sagt Josef Marko, Leiter der Straßenverkehrsbehörde in Königsbrunn. Vier Messpunkte sind in der Stadt mit der Polizei abgesprochen. Wichtig sei, dass der laufende Verkehr nicht behindert werden darf. Der Anhänger steht daher auf geeigneten Flächen am Straßenrand oder auf Grünstreifen. Gemessen wird vor Schulen und Kindergärten, sowie an Gefahrenpunkten und an Orten, wo der Lärmschutz eine Rolle spielt. Letzterer Punkt gab auch den Ausschlag für den Messpunkt in der Hauptstraße: Messungen mit einer Anzeigetafel hatten ergeben, dass viele Autofahrer sich in dem Bereich nicht an die Beschränkung halten.

Seit dem Wochenende steht der Blitzer nun vor dem Schulgebäude an der Römerallee. Dort gilt wochentags von 7 bis 17 Uhr Tempo 30. „Wir messen auch nur in dieser Zeit“, verspricht Josef Marko. Es wäre zwar möglich, den Blitzer außerhalb der Schulzeit auf Tempo 50 einzustellen, aber das entspräche nicht dem Sinn der Kontrolle: „Die Messung soll dem Schutz der Kinder dienen, daher bleibt es bei den Schulzeiten.“

Der Blitz-Anhänger kann bis zu sieben Tage lang am Stück Temposünder kontrollieren

Die gemietete Anlage bietet der Verkehrsüberwachung einige Vorteile. Der Akku hält bis zu sieben Tage im 24-Stunden-Betrieb durch, sodass der Anhänger einfach stehen bleiben kann. Die Messtechniker müssen das Gerät nur zu seinem Standort bringen, einschalten und können dann anderweitig eingesetzt werden. Die Räder des Anhängers verschwinden unter der Abdeckung, die Deichsel wird eingeklappt. So kann das 1,3 Tonnen schwere Kontrollwerkzeug kaum bewegt werden. Und falls es doch jemand versucht, ist das Gerät mit verschiedenen Alarmsystemen ausgerüstet. Nach der Testphase entscheiden die Vertreter der Mitgliedskommunen, ob sie ein eigenes Gerät anschaffen. Der Preis dafür liegt bei 200.000 Euro.





In Bayern hat sich in den vergangenen Jahren einiges an der Gesetzgebung geändert. Teilstationäre Anlagen sind erst seit 2018 zugelassen. Und seit diesem Jahr erlaubt eine Gesetzesänderung auch stationäre Messgeräte, wie zum Beispiel die sogenannten „Starenkästen“. Für diese Anlagen gelten allerdings hohe Hürden, sagt Josef Marko: „Beispielsweise müssten bei vorherigen Messungen zehn Prozent der Autofahrer zu schnell unterwegs gewesen sein.“ Die Entscheidung liege auch hier bei der Politik.

Verschärfter Bußgeldkatalog bringt mehr Fahrverbote

Die Auswirkungen einer solchen Entscheidung spürt derzeit auch die Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte: Durch die Verschärfung der Strafen für Verkehrssünder fallen derzeit viel mehr Fahrverbote an, sagt Petra Haupeltshofer: „Im Mai ist die Zahl der Fahrverbote in unserem Gebiet um das Zehnfache angestiegen.“ Ob dies ein nachhaltiger Trend sei oder nur eine kurzfristige Erscheinung durch die Umstellung lasse sich jetzt noch nicht beantworten. Seit Anfang Mai droht bei einer Überschreitung des Tempolimits um 21 Stundenkilometer innerorts ein Monat Fahrverbot.

Eine durchaus überraschende Auswirkung hatte die Corona-Pandemie auf die Messergebnisse: Obwohl im April deutlich weniger Autos unterwegs waren, blieb die Zahl der Verstöße so hoch wie vorher. „Woran das liegt, ist Spekulation: Vielleicht haben die leeren Straßen manche zum schnellen Fahren verleitet“, sagt Petra Haupeltshofer. 1662 Verstöße wurden im April gezählt, 1648 waren es im Mai. Allerdings wurde im April nur 200 Stunden kontrolliert, im Mai 291. Ab dem 23. März hatte die Verkehrsüberwachung die Arbeit kurzfristig eingestellt und erst ab dem 4. April langsam wieder hochgefahren. Parksünder werden erst seit dem 27. April wieder kontrolliert.

