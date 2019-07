vor 5 Min.

Achtung, Wildtiere!

Polizei gibt Tipps, was derzeit zu beachten ist. Tiere sind meist nicht allein unterwegs

Die Wildunfälle häufen sich derzeit wieder. Wegen der aktuell hohen Getreide- und Maisfelder sieht man die Tiere kaum links und rechts der Straße. Oft springen sie daher unvermittelt auf die Fahrbahn. Wildunfälle werden derzeit gehäuft bei der Polizei Schwabmünchen gemeldet, berichtet der stellvertretende Inspektionsleiter Robert Künzel.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Auto- und Motorradfahrer, ihre Geschwindigkeit vor allem bei Überlandfahrten den Sichtverhältnissen anzupassen. „Wechselnde Wildtiere sind schlecht zu erkennen, wenn sie plötzlich aus den Feldern auf die Straße springen. Selbst bei einer bereits verringerten Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometern werden in einer Sekunde etwa 21 Meter zurückgelegt“, verdeutlicht Künzel die Situation. Er empfiehlt, vor allem in der Dämmerung und nachts, mit verringerter Geschwindigkeit hup- und bremsbereit zu sein und weist darauf hin, dass Wildtiere meist nicht allein unterwegs sind.

Sollte es trotzdem zu einem Unfall kommen, sollten sich die Fahrer so verhalten:

Auf keinen Fall ausweichen. Die Gefahren für den Insassen zum Beispiel durch einen Baumaufprall oder den Gegenverkehr sind bei Ausweichmanövern gefährlicher als der Zusammenstoß mit dem Wild.

Der Fahrer sollte möglichst stark abbremsen und das Lenkrad gut festhalten.

Nach einem Zusammenstoß sollte die Warnblinkanlage eingeschaltet und die Unfallstelle abgesichert werden - auch wenn das Tier verletzt geflüchtet ist.

Anschließend Polizei unter der Rufnummer 110 informieren und den genauen Standort durchgeben.

Polizei oder Jäger sollten zudem um eine Wildunfallbescheinigung für die Versicherung gebeten werden.

Das tote Tier – wenn möglich – an den Randstreifen ziehen, damit keine Folgeunfälle passieren. Wegen möglicher Tollwutgefahr aber nicht mit bloßen Händen anfassen.

Ist das Tier verletzt, lebt aber noch, sollte es nicht angefasst werden. Der Fahrer sollte am Unfallort warten, bis die Polizei oder der Jäger da ist.

Das angefahrene oder verendete Wild darf vom Unfallort nicht entfernt werden. Wer dies tut, riskiert eine Strafanzeige, informiert die Polizei.

