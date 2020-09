vor 19 Min.

Adolf Beckel ist der Alphornkönig vom Staudenland

Plus Adolf Beckel spielt seit fast 25 Jahren Alphorn. In seiner Werkstatt in Oberrothan baut er die Instrument sogar selbst. Was ihn daran fasziniert.

Von Marcus Angele

Wäre er nicht Schreiner geworden, dann vielleicht Musiker. Adolf Beckel aus Oberrothan ist ein begnadeter Musikant, auch wenn er das selbst gar nicht so gern hört. Ein glücklicher Zufall, dass ihm bei seiner größten Leidenschaft sein Beruf entgegenkam: Nachdem er zu seinem 60. Geburtstag ein Alphorn geschenkt bekam, dauerte es nicht lange, bis Beckel selbst ein Alphorn in seiner Schreinerei herstellte. Inzwischen ist er 84 Jahre alt und hat ungefähr vierzig Alphörner gebaut.

Schon die Anfahrt nach Oberrothan erinnert ein wenig an die Schweizer Berglandschaft. Der Weg zieht sich durch die hügelige Staudenlandschaft, die Straße heißt natürlich Schweizerhofweg und obendrauf gibt es am Waldrand ein richtiges Echo zu hören. In dieser Idylle baut der ehemalige Schreiner Beckel seine Alphörner und musiziert in seiner Werkstatt.

Beckel spielt neben Alphorn auch Trompete und Mundharmonika

„Als Musiker war ich mit 17 schon fast ein Spätberufener“, erinnert sich Beckel. Er fing auf der Violine an und stieg drei Jahre später auf Trompete um, als in den 1950er und 60er Jahren der Rock 'n' Roll in war. Aber auch Mundharmonika, Hawaii-Gitarre und einige Blasinstrumente mehr sind für ihn kein Problem. Beckel spielte auch jahrelang in der damals angesagten Maledos-Band mit.

Nur mit dem Mund werden die Töne erzeugt - dazu benötigt Adolf Beckel Puste und ein gutes Gehör. Bild: Marcus Angele

Fängt Beckel dann von seinen Alphörnern zu erzählen an, gerät er ins Schwärmen. „Dieser ganz eigene Klang hat mich schon immer inspiriert und fasziniert“, sagt Beckel. Vor knapp 25 Jahren bekam er sein erstes Alphorn von der Familie zum Geburtstag geschenkt – doch warum kaufen, wenn man das auch selbst machen kann? So begann seine Leidenschaft für den Alphornbau.

Erstmals im 16. Jahrhundert erwähnt, hat das Instrument bereits eine lange Geschichte. Ursprünglich wurde das Alphorn von Schweizer Hirten als Rufzeichen in den Bergen eingesetzt. „Jedes Signal hatte eine andere Bedeutung, wie zum Beispiel wenn sich der Hirte in einer Notsituation befand oder wenn Tiere krank waren“, weiß Beckel.

Auch die Mundstücke der Aplhörner drechselt Beckel selbst

Doch am Bau des Alphorns hat sich über die lange Zeit nicht viel verändert. Fast jedes trockene Holz eignet sich. Entscheidend für den Ton ist die exakte Länge. Das deutsche Standardhorn ist genau 3,66 Meter lang, auf den Ton F gestimmt und besteht in der Regel aus drei Teilen. Ein Horn mit 3,89 Metern erzeugt dagegen die Grundstimmung E - Fachwissen, das sich Beckel über die Jahre selbst angeeignet hat.

Für den Bau eines Alphorns braucht der gelernte Schreiner ungefähr neunzig Stunden. Auch die Mundstücke drechselt er selbst. Eine Bekannte aus Fischach bemalt die Instrumente schließlich mit Edelweiß und anderen Bergblumen. Wenn Beckel dann zum ersten Mal ein neues Alphorn testet, freut er sich wie bei seinem ersten.

Zum Spielen benötigt es aber schon etwas Puste. Die Töne werden nämlich nur mit dem Mund erzeugt. „Da kommt es auch auf ein gutes Gehör an“, sagt Beckel und setzt zum Spielen an. Und schon erklingt „Ein schöner Tag“ am Waldrand von Oberrothan und wird von einem herrlichen Echo wiedergegeben.

Zu seinem 60. Geburtstag bekam Adolf Beckel aus Oberrothan ein Alphorn geschenkt. Inzwischen baut er die Instrumente in seiner Schreinerei selbst. Bild: Marcus Angele

Ab und zu gibt der 84-Jährige noch Konzerte mit dem Alphorn

Mittlerweile hat Beckel ungefähr vierzig Hörner gebaut. Doch er kann sich von seinen Lieblingen nur schlecht trennen. „Die sind einfach mit so viel Herzblut gebaut, da tut es mir echt weh, wenn ich eins hergeben muss“, sagt Beckel mit einem liebevollen Lachen.

Mit seinen Freunden von der Walkertshofer Blaskapelle spielt der 84-Jährige ab und zu noch Konzerte, wie zuletzt in Scherstetten. Sein Freund Karl Markgraf organisierte auf „seinem“ Klafferberg zwischen Indianer-Tipi und mongolischer Jurte ein Überraschungskonzert für die Anwohner.

Mit seinen Freunden von der Walkertshofer Blaskapelle gab Adolf Beckel 3.v.r. ein Alphornkonzert in Scherstetten. Bild: Marcus Angele

Zehn Alphornbläser spielten zur untergehenden Sonne und lockten schnell einige Zuhörer auf den Berg. „Es war perfekt und eine wunderbare Stimmung mit außergewöhnlicher Musik“, sagt Karl Markgraf, der den Scherstettern mit dem spontanen Konzert eine Freude machen wollte.

Am Lagerfeuer begeisterten Adolf Beckel noch mit der Mundharmonika und die Walkertshofer Alphornbläser mit dem Schmuttertal-Marsch. Das Lied wurde von Martin Martin, der von 1920 bis 1928 Hauptschullehrer in Scherstetten war, komponiert.

Die überlieferte Melodie dazu wurde aber erst vor zwei Jahren von Franz Xaver Holzhauser neu für Blasmusik arrangiert und gilt seither als eine Art Scherstetter Nationalhymne. Auf dem selbst gebauten Alphorn von Beckel entwickelt sie einen ganz besonderen Klang.

