Adventliche Lesung

Musikalische Akzente in Obermeitingen

Die adventliche Lesung mit Musik in der Obermeitinger Pfarrkirche St. Mauritius gehört für manchen Lechfelder zur Tradition am zweiten Adventssonntag. Knapp 50 Besucher lauschten in der nur von Kerzen erleuchteten Kirche den nachdenklichen Geschichten, vorgetragen von Landtagsabgeordnetem Alex Dorow. „Das ist auch für mich immer ein besonders schöner Termin“, sagte Dorow, der zum vierten Mal auf Einladung des CSU-Ortsverbands im Advent in Obermeitingen zu Gast war.

Im Gepäck hatte Gedanken zur Advents- und Weihnachtszeit der bayerischen Autoren Helmut Zöpfl, Paul Schallweg und Günter Goepfert. Da ging es um den Advent als Zeit der Vorfreude und Erwartung des Herrn und um das Unbegreifliche, dass „der Herrgott als Kind in einem Stall zur Welt kommt“. Wunderbare Akzente setzte das A-cappella-Ensemble „Schola Augusta“. Johannes und Peter Isépy, Konstantin Hörmann und Pater Gabriel Jocher berührten die Besucher mit „Es ist ein Ros’ entsprungen“, „Machet die Tore weit“ und „Ein schöne Ros’ im heil’gen Land“. Die Geschichte „Das Geschenk der Weisen“ von O. Henry und das gemeinsam gesungene „Es kommt ein Schiff geladen“ beendeten die Lesung. Beim anschließenden Ausklang baten Bürgermeister Erwin Losert ( CSU) und der CSU-Ortsverband baten um Spenden für das Hilfswerk Humedica: 305 Euro kamen zusammen. (heide)

