vor 6 Min.

Ärger um Raser in der Rauthausstraße in Langeneufnach

Plus In der Rathausstraße in Langenneufnach wird offenbar zu schnell gefahren. Braucht die Gemeinde jetzt ein eigenes Messgerät?

Von Karin Marz

Dritter Bürgermeister Franz Wenninger hat beobachtet, dass immer wieder Fahrzeuge in dem Teilbereich der Rathausstraße, der auf 30 Stundenkilometern begrenzt ist, zu schnell fahren. Deshalb brachte er das Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung zur Sprache.

Wenninger bat prüfen zu lassen, ob das Verkehrsschild an anderer Stelle angebracht werden könne, da es seiner Meinung nach nicht ausreichend gesehen wird. Messgerät dauerhaft in Langenneufnach? Ratsmitglied Albert Rohrer, der als Polizist arbeitet, erklärte die Möglichkeiten. Bürgermeister Böck schlug schließlich vor, prüfen zu lassen, ob ein Messgerät zur Geschwindigkeitskontrolle angeschafft werden kann, das dauerhaft in der Rathausstraße installiert wird. Ein weiteres Thema in der Gemeinderatssitzung war die Ausrüstung der Feuerwehr. Damit die Atemschutzträger der Feuerwehr Langenneufnach während ihrer Einsätze für den Notfall ausreichend ausgerüstet sind, genehmigten die Räte die Beschaffung einer Notfalltasche. Feuerwehr bekommt zusätzliche Ausrüstung Diese beinhaltet eine Atemschutzmaske, ein Atemschutzgerät mit einer kleinen Luftflasche, durch das einem bewusstlosen Atemschutzträger im Notfall Luft verabreicht werden kann. Die Kosten betragen 1640 Euro. Ebenfalls genehmigte der Gemeinderat bei der jüngsten Sitzung den Kauf von Wechselgarnituren für Einsatzbekleidung für die 25 Atemschutzträger der Feuerwehr. Die Kosten hierfür betragen knapp 7800 Euro. Durch ein Sonderförderprogramm bekommt die Gemeinde hierfür Zuschüsse in Höhe von knapp 2200 Euro. Lesen Sie auch: Wer will heute noch Mesner werden?



