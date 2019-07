vor 41 Min.

Agora: Musik für Kenner

Trio begeistert bei Konzert in der Buchhandlung Schmid

Eine laue Sommernacht, ein herrlicher Garten, eine beleuchtete Bühne. Es ist alles bestens angerichtet für ein Konzert der besonderen Art: Agora, Musik für Kenner, dargeboten vom Kunstverein Schwabmünchen zusammen mit der Buchhandlung Schmid.

Agora: der antike Marktplatz in Athen, eine antike Stadt in Thrakien, die Säulen des Himmels (spanischer Historienfilm aus dem Jahr 2009), eine israelische Währungsuntereinheit – und eine Drei-MannCombo der Extraklasse.

Da ist zunächst Marcia Bittencourt, geboren in Rio de Janeiro, der Stadt der Samba und der Bossa Nova. Eigentlich hat sie Darstellende Künste studiert, arbeitete an Theatern, auf dem Laufsteg und drehte Werbeclips. Doch ihre Liebe gehört der Musik, speziell der ihrer brasilianischen Heimat. Durch ihre Bühnenauftritte verbeugt sie sich vor den reichen Traditionen dieses riesigen Landes und deren Klängen. Doch damit nicht genug. In selbst komponierten Liedern bringt sie das heimische Lebensgefühl auch dank ihrer großen Präsenz auf der Bühne zum Ausdruck. Die großgewachsene, schlanke Glitzerlady mit schwarzem Lockenhaar versteht es, sich und ihre Lieder bestens in Szene zu setzten. Entscheidend dazu bei trägt auch ihre kräftige, helle, klare, beeindruckende Stimme. Bossa Nova, Samba, Partido Alto, Brazil Jazz, aus ihrem Mund klingen fröhliche und nachdenkliche, temperamentvolle und getragene Lieder gleich überzeugend.

Überzeugend an dem Gesamtauftritt des Abends mitgewirkt haben auch zwei in der Szene extrem bekannte Gitarristen. Michael Arlt war nicht nur Begleiter, sondern glänzte mit vielen freien Interpretationen als Solist. Ihm stand Neo Stephanou nicht nach. Er spielte eine selten zu sehende sechsseitige Bassgitarre in Perfektion und erfreute sein Publikum mit Soli, die man sonst kaum zu hören bekommt.

Alle drei Musiker, die sonst in anderen Formationen spielen und singen, finden sich nur ab und zu zu einem Auftritt zusammen. Umso erstaunlicher, wie perfekt sie miteinander harmonierten. Ein besonderer musikalischer Genuss an einem perfekten Sommerabend. (rr-)

