12.09.2018

Aktion Nadelstich

Nähkurse starten in drei Orten

Schwabmünchen/Schwabegg/Hiltenfingen Die evangelisch-lutherische Gemeinde bietet im Rahmen der Erwachsenenbildung ab Oktober wieder Nähkurse an. Sie finden im evangelisch-lutherischen Gemeindehaus in der Holzheystraße in Schwabmünchen, in der alten Schule in Schwabegg und im Feuerwehrhaus in Hiltenfingen statt. Auch Anfänger sind willkommen. Unter Anleitung einer Schneiderin können die Teilnehmer Oberbekleidung und Deko jeder Art anfertigen. Die Teilnehmer treffen sich an sieben Kurstagen wöchentlich einmal zu drei Vollstunden. Nähmaschinen und Arbeitsmaterialien müssen mitgebracht werden.

Kurs I Montags, 8., 15. und 22 Oktober, sowie 5., 12., 19. und 26. November jeweils von 19 bis 22 Uhr in Schwabmünchen, Gemeindehaus, Holzheystraße.

Kurs II Dienstags, 9., 16., und 23. Oktober, sowie 6., 13., 20. und 27. November jeweils von 19 bis 22 Uhr in Schwabegg, Alte Schule.

Kurs III Mittwochs 10., 17., und 24. Oktober sowie 7., 14. und 28. Novemberund 5. Dezember jeweils von 8.30 bis 11.30 Uhr in Hiltenfingen im Feuerwehrhaus.

Kurs IV Mittwochs 10., 17., und 24. Oktober sowie 7., 14. und 28. Novemberund 5. Dezember jeweils von 19 bis 22 Uhr in Schwabmünchen im Gemeindehaus in der Holzheystraße.

Kurs V Donnerstags, 11., 18. und 25. Oktober, sowie 8., 15., 22. und 29. November, jeweils von 8.30 bis 11.30 Uhr in Schwabmünchen im Gemeindehaus in der Holzheystraße.

In den Herbstferien finden keine Kurse statt.

Ameldung sowie weitere Informationen bei Renate Helms, Telefon 08232/ 950801 oder 4993.

