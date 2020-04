vor 37 Min.

Aktionen für Jugendliche: Was in Untermeitingen los ist

Das Jugendhaus in Untermeitingen ist geschlossen. Doch Jugendhelfer Manuel Fischer hält den Lechfelder Nachwuchs mit unterhaltsamen Ideen bei Laune.

Von Von Susanne Raffler

Unerschöpflich scheinen die Ideen, die der Untermeitinger Jugendpfleger Manuel Fischer derzeit aus dem Ärmel schüttelt, um Langeweile unter den Lechfelder Jugendlichen erst gar nicht aufkommen zu lassen. Das Jugendhaus ist zwar nach wie vor geschlossen, der Betrieb geht aber online weiter. „Die Ideen kommen mir selbst, alles, was ich sehe, wird auf kurz oder lang in irgendein Spiel verwandelt“, beschreibt Fischer seine originellen Aktionen.

Bild: Susanne Raffler

Schon während der Ostertage hüpfte Fischer fröhlich im Hasenkostüm vor dem Untermeitinger Jugendhaus umher und versteckte bunte Osternester. Mehr als 200 waren es auf die Lechfeldgemeinden verteilt. „Hier haben mich aber Helfer des Jugendbeirats des SV Untermeitingen und der Lechfeldgemeinden unterstützt“, erzählt er. Wer während des Osterspaziergangs ein Nest fand, durfte sich freuen und die Leckerei mit nach Hause nehmen. „Die Rückmeldungen an Bildern und Kommentaren waren gigantisch. Das hat uns sehr gefreut“, so Fischer.

Ärgere Dich doch zuhause, Corona-Bingo und Schaschlik-Mikado

„Corona-Bingo“, „Ball im Topf“, „Schaschlik-Mikado“, „Ärgere Dich doch zuhause“, „Klopapierkegeln“ oder „Knack das Ei“ sind nur ein paar der fantasievollen Spiele, die sich der 29-Jährige als Alternative zum persönlichen Besuch im Untermeitinger Jugendhaus hat einfallen lassen. Und wer beim Spaziergang dennoch persönlich am Jugendhaus vorbeikommt, kann sich an der überdimensionalen Murmelbahn versuchen, die der Jugendhelfer am Gartenzaun aufgebaut hat.

Bild: Susanne Raffler

Für wen bisher noch keine passende Spielidee dabei war, der versuche sich doch mal an einem lustigen Hausdomino. Aus Büchern, Spieleschachteln, Kartons, Karten, Kisten, Schuhen und so weiter lässt sich eine Dominostrecke durch die Wohnung bauen. Wer das Ganze in einem netten und gutausgeleuchteten Video festhalten möchte, dem sei das Erklärvideo zum Bau einer Fotosoftbox ans Herz gelegt.

Online fürs Leben lernen

Viele weitere Spielideen finden sich auf der Internetseite und sind unterstützt durch Online-Videos, die via Facebook oder Youtube angesehen werden können. Da kann man dann zum Beispiel im Video „Ran an die Wäsche“ auf spielerische Weise gleich mal was fürs Leben lernen, nämlich das flotte Zusammenlegen der T-Shirts, die man am Vortag schon in einem irrsinnigen Actionparcours in der Wohnung aufgehängt hat. Will man Mama noch mehr im Haushalt behilflich sein, kann man sich auch im Servietten falten üben. Mit geschickten Händen zeigt Manu, wie man mit einer Seerose den Esstisch dekorieren kann. Und eine schöne Tischdekoration kann man auf jeden Fall gut gebrauchen, denn freitags findet ja die kulinarische Reise „Taste it“ live auf dem Youtube-Kanal des Jugendhauses mit leckeren Rezepten zum mit- oder nachkochen für die ganze Familie.

Die nächste Taste-it-Kochshow findet am kommenden Freitag, 24. April, statt. Die benötigten Zutaten werden auf der Internetseite des Jugendhauses veröffentlicht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. In „normalen“ Zeiten kochen etwa zwölf junge Leute mit. „Online kann man das nicht so genau sagen, aber ich kenne ein paar Familien, die regelmäßig mit Spaß dabei sind“, so Fischer, der sich über rege Teilnahme freut.

Wer an den Aktionen teilnehmen möchte, findet auf der Internetseite des Jugendhauses Untermeitingen nähere Hinweise:www.junges-lechfeld.de



Über alle aktuellen Entwicklungen informieren wir Sie in unserem Liveblog.

