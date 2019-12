vor 59 Min.

Alfred Schatz führt die Liste an

Wer für die Freien Wähler in Wehringen in den Gemeinderat will und warum niemand zu jung oder zu alt für die Politik ist

Die Freien Wähler haben jüngst ihre Kandidaten für die kommende Gemeinderatswahl 2020 nominiert. Der Vorsitzende Alfred Schatz freute sich, dass auch viele junge Menschen Interesse an der politischen Arbeit in ihrer Gemeinde zeigen. Er erklärte, dass man für die Politik nicht zu jung (Beispiel Greta Thunberg), aber auch nicht zu alt sein kann. Als Beispiel nannte er Lisel Heise.

Sie kandidierte auf einer freien Liste ihres Heimatorts Kirchheimbolanden in Rheinland-Pfalz auf Platz 20 und wurde bis auf Platz eins vorgewählt. Lisel Heise ist 100 Jahre alt und jetzt Fraktionsvorsitzende ihrer Liste im Gemeinderat. Vorsitzende Alfred Schatz informierte auch über die Aufgaben des Gemeinderats.

Anschließend stellten sich die Bewerber für das Gremium vor. Über die Platzverteilung wurde diskutiert und die eine oder andere Veränderung vorgenommen. Danach wurde über die Liste komplett abgestimmt. Die Vorschlagsliste wurde von allen anwesenden Stimmberechtigten in geheimer Wahl einstimmig angenommen. (SZ)

Themen folgen