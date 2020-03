22:26 Uhr

Alle Kommunalwahl-Ergebnisse 2020 in Graben: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Wie fallen die Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl in Graben aus? Sie finden die Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 in diesem Artikel.

Hinweis: Wenn die Ergebnisse vorliegen, finden Sie sie in den Grafiken in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

In Graben im Kreis Augsburg steht am 15. März 2020 die Gemeinderats- und Bürgermeister-Wahl an - so wie in ganz Bayern die Kommunalwahl 2020 stattfindet. Die Ergebnisse sollen noch am Abend feststehen. Sie finden die Wahlergebnisse dann hier in diesem Artikel.

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Graben: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Wer nicht vorher schon per Briefwahl abgestimmt hat, kann seine Stimme bei der Kommunalwahl 2020 in Graben zwischen 8 und 18 Uhr in den Wahllokalen abgeben. Danach beginnt sofort die Auszählung. Wenn die Wahlergebnisse feststehen, finden Sie diese hier:

Seit 2008 ist Andreas Scharf der Bürgermeister von Graben. Er tritt auch bei der Bürgermeister-Wahl 2020 wieder an.

Am 15. März wird außerdem der Gemeinderat gewählt. Wie viele Sitze dieser umfasst, ist immer von der Einwohnerzahl abhängig. Graben fällt mir rund 4000 Einwohnern in die Kategorie zwischen 3000 und 5000 Einwohnern. Das bedeutet, dass sich 16 Kandidaten in den Gemeinderat wählen lassen.

Ergebnis der Gemeinderatswahl: Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl in Graben

Bei der vergangenen Kommunalwahl im Jahr 2014 wurde Bürgermeister Andreas Scharf wiedergewählt. Das waren die Ergebnisse der Gemeinderatswahl:

CSU : 6 Sitze

: 6 Sitze Freie Wähler : 5 Sitze

: 5 Sitze Bündnis Lechfeld : 5 Sitze

