Alle Trauernden sollen Anlaufpunkte haben

Auf dem städtischen Friedhof in Königsbrunn gibt es keine komplett anonymen Gräber mehr. Was die Gründe sind und welche Alternativen angeboten werden.

Von Adrian Bauer

Bei Beerdigungen bestimmen viele Menschen schon zu Lebzeiten, wie sie bestattet werden wollen. Um möglichst vielen Bürgern ihren Wunsch erfüllen zu können, hat die Stadt Königsbrunn ihre Friedhofsordnung erneuert und neue Bestattungsarten ermöglicht. Allerdings ist eine Bestattungsform auch nicht mehr möglich.

Ein Leser unserer Zeitung hatte sich an die Redaktion gewandt und mitgeteilt, dass eine nahe Verwandte nicht wie gewünscht in Königsbrunn bestattet werden könne. Der Grund: Die Dame wünschte sich eine anonyme Bestattung. Das Beerdigungsinstitut habe mitgeteilt, dass dies in Königsbrunn nicht mehr möglich sei und man auf andere Friedhöfe ausweichen müsse.

Klaus Förster, der bei der Stadt Königsbrunn als Leiter der Bereiche Ordnungswesen und Soziales auch für die Friedhöfe zuständig ist, bestätigt dies. Dass es diese spezielle Bestattungsform nicht mehr gebe, liege nicht an fehlenden Grabfeldern, sondern an der Bestattungsform an sich. Anonyme Bestattungen oder „Stille Beisetzungen“ finden oft unter Ausschluss jeglicher Begleiter statt. Bekannt gemacht wird den Angehörigen lediglich das Grabfeld, aber nicht die genaue Lage der Urne. Einen Grabstein gibt es entsprechend ebenfalls nicht.

„Die Entscheidung für eine der anonymen Bestattungsarten wird oft zu Lebzeiten getroffen. Häufig steckt die Überlegung dahinter, dass die Hinterbliebenen möglichst wenig Arbeit haben sollen“, teilt Förster mit. Bei den Grabfeldern handele es sich meist um Gemeinschaftsgräber, die als Rasenfläche gestaltet sind und von der Friedhofsverwaltung gepflegt werden. Allerdings fehlt durch diese Anlage ein fester Platz zur Trauer für angehörige und Freude des Verstorbenen. Niemand könne eine Kerze entzünden oder Blumen ablegen, sagt Förster: „Es ist auch nicht bekannt, wenn der Tote besucht wurde. Zu sehen, dass auch andere Menschen die Grabstelle besuchen, dadurch dass Blumen oder anderer Grabschmuck abgelegt wurde, kann sehr tröstlich sein. Es zeigt, dass der Tote nicht vergessen wurde und um ihn getrauert wird.“

Bei pflegefreien Urnengrabstätten sind Angehörige aus der Pflicht genommen

Daher habe man sich bei der Stadt entschieden, diese Bestattungsart nicht mehr anzubieten. Neu aufgenommen wurde eine Bestattungsart, die den Angehörigen ebenfalls die Pflicht nimmt, die Grabstätte pflegen zu müssen, trotzdem aber einen Anlaufpunkt für Trauernde bietet. Dabei handelt es sich um die sogenannte „pflegefreie Urnengrabstätte“. Die Friedhofsverwaltung legt die Grabstätten nach der Beisetzung an. Steinplatten im Format 30x40x3 Zentimeter werden in die Rasenfläche gelegt und für die Dauer der Nutzungszeit von acht Jahren gepflegt. Blumenschmuck, Gebinde und Grabschmuck sind verboten und können von der Friedhofsverwaltung entfernt werden.

Demnächst wird außerdem die Möglichkeit von Baumbestattungen angeboten. Dabei werden zwei oder vier Urnen im Wurzelwerk eines Baumes bestattet. Die Grabstellen werden auch hier mit einer Platte im Boden gekennzeichnet. An den Bäumen ist eine Kennzeichnung der Grabstellen nicht erlaubt, auch Grabschmuck ist nicht gestattet.

