vor 38 Min.

Alle sagen „Ja“ zu Konstantin Wecker

Der Liedermacher unterhält das Publikum in der Bobinger Singoldhalle drei Stunden lang mit mitreißender Musik, Poesie und Haltung und geht sogar auf Tuchfühlung.

Von Elmar Knöchel

„Sage Nein!“ Konstantin Weckers Song gegen Hass und Diskriminierung von Minderheiten wurde zur Hymne des Abends in der Singoldhalle. Bernd Müller, Bobingens Bürgermeister und bekennender Konstantin-Wecker-Fan, war begeistert. „Ein großartiger Abend. Kein anderer Künstler hätte besser zu uns gepasst“, schwärmt er. Denn nicht nur Bobingen feiert sein „Fünfzigstes“. Konstantin Wecker steht genauso lange auf der Bühne.

„Sein klares Bekenntnis gegen rechts und sein Eintreten für Toleranz, Demokratie und Menschlichkeit ist es, was uns dazu brachte, ihn zu engagieren“, schwärmt Müller. Denn das seien auch genau jene Werte, die sich Bobingen auf seine Fahne geschrieben hat. Der Bürgermeister verriet auch, dass er vor dem Auftritt Gelegenheit hatte, kurz mit dem Künstler persönlich zu sprechen. Offen und sympathisch sei er gewesen. Und es habe ihn sehr berührt, als Müller ihm vom Bobinger Widerstandskämpfer Willi Ohlendorf erzählte und erwähnte, dass in Bobingen auch ein „Willi-Ohlendorf-Preis“ verliehen werde. Und tatsächlich widmete Konstantin Wecker kurz darauf seine Hommage an Sophie Scholl und die anderen Widerstandskämpfer dem Bobinger Willi Ohlendorf, auf dass sein Gedenken und das aller anderen Kämpfer für den Frieden bewahrt werde.

Konstantin Wecker hat sichtlich Freude am Bobinger Publikum

Der Funke sprang sofort über. Vom Künstler ins Publikum und wieder zurück auf die Bühne. Konstantin Wecker hatte sichtlich Freude an diesem Abend. „Ein langer Applaus dient nicht nur der Eitelkeit des Künstlers, sondern auch dessen Verschnaufen“, scherzte er nach einer schnellen Nummer, sichtlich nach Atem ringend. Die Atmosphäre in der Halle zog alle in ihren Bann. Die Besucher, viele von ihnen ausgewiesene Wecker-Enthusiasten, waren begeistert von der intimen Atmosphäre in der Halle, die nur halb so groß ist, wie die, in denen Wecker sonst gastiert.

So war der Weg zwischen Bühne und Publikum kurz. Plötzlich stieg Wecker von der Bühne herunter, schlenderte singend durch die Halle und begrüßte sein Publikum per Handschlag. Stehende Ovationen waren der Dank. „Er spielt mit Worten wie mit einem Instrument. Dazu die hohe musikalische Qualität der Band. Einfach genial“, schwärmte ein Zuhörer. Die musikalischen Ausflüge waren wirklich bemerkenswert. Setzt die Band sich doch aus hervorragenden Einzelkünstlern zusammen. An der Gitarre Severin Trogbacher, Gitarrist bei Hubert von Goisern, der Schlagzeuger spielt bei Haindling. Fanny Kammerlander, die Cellistin, war schon mit Deep Purple unterwegs. Das spricht für sich.

Nachdenkliche Worte über abendländische Werte

Dazu kamen die Poesie und die Statements von Konstantin Wecker: „Wir dürfen uns nicht hinter unseren abendländischen Werten verstecken. Die stammen nämlich alle aus dem arabischen Raum. Ich wüsste nicht, dass das Neue Testament in Gelsenkirchen, Straßburg oder Bobingen geschrieben worden wäre.“ Das alles trug bei zu einem runden Abend und brachte die Menschen zum Nachdenken. Das merkte auch der Künstler auf der Bühne: „Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Und ich meine das nicht quantitativ, sondern qualitativ. Denn es ist nicht alltäglich, dass man ein Publikum mit Poesie, Gedichten und Musik drei Stunden lang unterhalten kann.“

Und tatsächlich. Konstantin Wecker stand in Bobingen drei Stunden lang auf der Bühne. Bürgermeister Müller zeigte sich sichtlich berührt: „Dem Engagement-Vertrag nach hätte er sicher nicht so lange spielen müssen. Ich hätte mich schon sehr gefreut, wenn er zwei Stunden gespielt hätte. Dass es nun drei geworden sind, ist unglaublich.“ Auch das Publikum bedankte sich auf seine Weise. Es gab immer wieder Bravo-Rufe und Applaus mitten in den Songs und Texten. Manchmal war es aber auch so still, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können, so vertieft waren die Menschen in die klugen Texte. Es dauerte stellenweise zwei bis drei Sekunden, bis die Zuhörer sich trauten, zu applaudieren, um die Worte Weckers nachhallen zu lassen.

Es war ein Abend in Bobingen, der noch lange im Gedächtnis bleiben dürfte. Ein Abend, der, ganz im Sinne Weckers und der Initiatorin des Abends, Elisabeth Morhard, auf beiden Seiten der Bühne tiefen Eindruck hinterlassen haben dürfte. So zeigte sich Morhard, die maßgeblichen Anteil an der Organisation des Abends hatte, überschwänglich: „Es hat alles geklappt. Es war ein tolles Konzert. In die Augen der glücklichen Besucher zu sehen, ist für mich der schönste Lohn.“

Themen Folgen