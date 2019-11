02.11.2019

Alles rund um Ferdinand Wagner

Museumsleiterin gibt Führung am Sonntag

In diesem Jahr feiert die Stadt den 200. Geburtstag des Schwabmünchner „Malerfürsten“ Ferdinand Wagner. Aus diesem Anlass wurde in Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen eine Galerie mit herausragenden Werken des Künstlers eröffnet.

Am Sonntag, 3. November, führt Kuratorin Sabine Sünwoldt durch die Ausstellung und gibt dabei nähere Informationen zur Malerei Ferdinand Wagners. Sie erzählt aus der Biografie des Malers und vom Berufsleben eines Kunstmalers im 19. Jahrhundert. Außerdem gewährt sie Einblicke in die Restaurierungsarbeiten, die an den Werken Wagners vor der Eröffnung der Galerie getätigt wurden und die überraschende Tatsachen ans Licht förderten. Auch ein erst kürzlich erworbenes Werk wird im Rahmen der Führung auf Spuren von Restaurierungsmaßnahmen untersucht. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Museumstheke in der Holzheystraße 12.

