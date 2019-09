vor 35 Min.

Alles rund um den Michaeli-Markt

Was wann geboten ist, welche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, welche Straßen gesperrt sind und wo Besucher am besten parken

Von Carmen Janzen

Das Festzelt steht schon und rund um den Festplatz herrscht hektisches Treiben: Der Michaeli-Jahrmarkt in Schwabmünchen startet am Donnerstag. Tausende Besucher aus der Region werden wieder in der Innenstadt erwartet. „Die Urlaubs- und Ferienzeit ist gerade vorbei. Und schon stehen uns erneut fröhliche Tage bevor“, freut sich Bürgermeister Müller in seinem Grußwort.

Jahrmarkt Trotz gleichzeitig stattfindender Herbstdult in Augsburg braucht sich der Michaeli-Markt in Schwabmünchen nicht verstecken. Er wird auf mehr als einem Kilometer Länge im Stadtzentrum (Garten-, Holzhey-, Museum-, Ferdinand-Wagner-Straße und Schrannenplatz) abgehalten. Der Jahrmarkt, auf dem mehr als 160 Marktkaufleute ihre Waren anbieten, findet von Samstag bis Montag, 28. bis 30. September, jeweils von 10 bis 19 Uhr statt. Das Angebot reicht sprichwörtlich von A bis Z – von Autopolitur für Männer bis hin zu Zaubermalstiften für Kinder.

Einzelhandel Die Geschäfte sind am Marktsonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr zusätzlich geöffnet.

Rummel Im Vergnügungspark auf dem Festplatz an der Holzheystraße bieten von Donnerstag, 26. September, bis Dienstag, 1. Oktober, mehr als 20 Schausteller Vergnügen, Spaß und Unterhaltung: Schießhallen, Verlosungen, Geschicklichkeitsspiele und natürlich Fahrgeschäfte wie Kinderkarussell, Auto-Skooter, Babyflug, Schiffschaukel, Musikexpress, Samba, „Break Dance“ und das Nostalgiekettenkarussell, das seit mehr als 30 Jahren in Schwabmünchen seine Runden dreht.

Festzelt Abgerundet wird das Ganze durch den Bierzeltbetrieb Römersperger-Richter mit einem Festzelt, in dem rund 3000 Gäste Platz finden. Viele Musikgruppen sorgen für Stimmung: Auch hier ist für jeden etwas dabei – es reicht von Blasmusik bis Coverrock.

Schrannenplatz Auf dem Schrannenplatz findet von Samstag bis Montag die Freiluftausstellung des örtlichen Gewerbeverbandes statt, die auch einen Kunst- und Genussmarkt einschließt.

Sicherheit Aus sicherheitstechnischen Gründen werden auch dieses Jahr die Besucher des Michaeli-Marktes gebeten, größere Rucksäcke und Taschen daheim zu lassen und nicht mit auf den Markt oder ins Festzelt mitzunehmen. An den Eingängen des Bierzeltes werden wie bereits im vergangenen Jahr wieder Taschenkontrollen durchgeführt, gibt Franziska Küstler vom Marktamt der Stadt bekannt. „Wir bitten hierfür um Verständnis, da die Sicherheit der Marktbesucher an oberster Stelle steht“, sagt sie.

Marktbus Heuer gibt es (ergänzend zum normalen Linienbusverkehr) wieder einen Heimfahrservice der Firma Stuhler. Der Bus fährt am Donnerstag, Freitag und Samstag um 22.15 Uhr und 0.15 Uhr ab. Die Linie 1 fährt an der Ostseite des Friedhofs ab (bei der Firma Eberle) und zwar nach Mittelstetten, Großaitingen, Leuthau, Klimmach, Birkach, Konradshofen, Erkhausen und Scherstetten. Die Linie 2 fährt auf der Seite des Friedhofs ab in die Wertachsiedlung sowie nach Schwabegg, Hiltenfingen, Langerringen, Obermeitingen, Untermeitingen, Klosterlechfeld, Lagerlechfeld und Graben. Der Fahrpreis beträgt einen Euro pro Person, Kinder bis einschließlich zwölf Jahren sind in Begleitung von Erwachsenen frei.

Parken Für Besucher des Marktes stehen die Parkplätze an der Jahnstraße und an den Leonhard-Wagner-Schulen zur Verfügung.

Verkehr Die Holzheystraße vom Kreuzungsbereich Sparkassenplatz bis zur evangelischen Kirche ist bereits gesperrt – und zwar bis einschließlich Mittwoch, 2. Oktober. Die Ferdinand-Wagner-Straße von der Einmündung der Bahnhofstraße bis zur Museumstraße, die Museumstraße und Gartenstraße in ihrer gesamten Länge sind von Freitag bis Dienstag gesperrt. In dieser Zeit ist das westliche Wohngebiet im Kroengelände nur über die Hochfeldstraße erreichbar.

Am verkaufsoffenen Sonntag wird von 9 bis 18.30 Uhr der Straßenzug Fugger-/Luitpoldstraße zwischen der Burgstraße und der Mindelheimer Straße gesperrt. Ab 8 Uhr gibt es ein Halteverbot. Nahverkehrsbusse fahren die in diesem Straßenzug liegenden Haltestellen nicht an.

Das Programm im Überblick:

Donnerstag, 26. September

18 Uhr: Das Festzelt öffnet.

19 Uhr: Die Partyband Freibier spielt auf.

Freitag, 27. September

17 Uhr: Zeltöffnung zum Abend der Betriebe und Behörden.

19 Uhr: Festbieranstich und Musik von der Trachtenkapelle Alpengruß.

Samstag, 28. September

10 bis 19 Uhr: Jahrmarkt im Schwabmünchner Zentrum mit mehr als 160 Fieranten.

ab 10.30 Uhr: Mittagstisch im Festzelt

12 bis 16 Uhr: Die Musikkapelle Schwabegg spielt im Festzelt auf.

19 Uhr: die Partyband The Mercuries tritt auf.

Sonntag, 29. September

9 Uhr: Patroziniumsmesse in der Stadtpfarrkirche St. Michael.

10 bis 19 Uhr: Jahrmarkt in der Innenstadt. 1

2.30 bis 17.30 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag, die Geschäfte haben in der Innenstadt von Schwabmünchen geöffnet.

14 bis 17 Uhr: Die Stadtmusikkapelle Schwabmünchen spielt im Festzelt.

19 Uhr: Der Musikverein Rammingen tritt auf.

Montag, 30. September

ab 10.30 Uhr: Mittagstisch im Festzelt.

10 bis 19 Uhr: Endspurt für den Jahrmarkt.

11.30 bis 16 Uhr: Die Trachtenkapelle Alpengruß spielt auf.

19 Uhr Band Waidigel spielt im Festzelt.

Dienstag, 1. Oktober

14 Uhr: Der Kindernachmittag steht an. Der Wirt spendiert allen Kindern zum Auftakt Spaghetti mit Tomatensoße (solange der Vorrat reicht).

15 Uhr: Das Kasperletheater vom Rabenberg spielt für die Kinder. Ermäßigte Preise im Vergnügungspark.

19 Uhr: Zum Ausklang spielt Die Radlerband.

