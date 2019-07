vor 38 Min.

Alles saust zu den Festen

In Schwabmünchen gehören am Sonntag Seifenkisten zu den Attraktionen. In Königsbrunn geht es noch eine Woche lang auf zwei Rädern in die Luft. Und in Bobingen feiern Tausende ein Jubiläum

Ein Festprogramm mit üppigen Angeboten liegt hinter Schwabmünchen, Königsbrunn und Bobingen. Es war ganz unterschiedliche Kurzweil, die da zur Auswahl stand.

Eigentlich wollten die Schwabmünchner ihr Stadtfest mit dem Motto „SoWieSo“ gleich drei Tage lang feiern. Doch dann wurde aufgrund der schlechten Wetterprognose das freitägliche Open-Air-Kino auf den Sonntag verlegt. An diesem und am Samstag herrschten dann nahezu perfekte Wetterverhältnisse von bedeckt bis sonnig, von leicht kühl bis richtig warm. Doch der große Ansturm auf die vielen Lokalitäten, an denen etwas geboten wurde, blieb irgendwie aus. „Ich weiß auch nicht warum“, meinte Bürgermeister Lorenz Müller, der manchenorts aktiv war. Unter anderem verteilte er Gutscheine an Senioren, fuhr sogar beim Seifenkistenrennen mit und erkämpfte eine richtig gute Zeit.

Die Bands der unterschiedlich-sten Musikrichtungen gaben sich im Stadtgarten zwei Tage lang beinahe die Hand. Das Programm begann und beschloss Johnny Gibson. Die Kinder belustigten sich an den Hüpfburgen, ließen sich schminken, schliffen Specksteine und mehr. Getanzt wurde auch, und zwar von den Mädels der Menkinger Jugendgarde. Eigentlich ein rundherum gutes Fest. Es hätte noch mehr Publikum verdient (Seite 2).

Die Königsbrunner hatten am Wochenende die Auswahl zwischen zwei Veranstaltungen, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Zum einen lief in der Eishalle das gesamte Wochenende über das Skaterfestival Rampa Zamba und zum anderen öffneten alle Museen der Stadt am Freitag ihre Türen gleichzeitig zur langen Museumsnacht. Begleitet von Musik und zwischendurch mit Speisen und Getränken gestärkt, spazierten die Besucher zwischen den einzelnen Ausstellungsorten hin und her, trafen dabei auf Freunde und Bekannte und so manche Erinnerung. Beispielsweise im Lechfeldmuseum, wo die Exponate aus Großmutters Zeiten zu sehen sind. Wer beim Heimatmuseum in der Schwabenstraße begann und sich bis zum Mithraeum an der Wertachstraße vorarbeitete, hatte nicht nur viele Eindrücke getankt, sondern auch ein ganz schönes Stück Weg zurückgelegt - entweder zu Fuß oder mit einer der Mitfahrgelegenheiten per Pferdekutsche, Rikscha oder Gruppentaxi.

Auf einige Kilometer Gesamtstrecke dürften auch die Skater gekommen sein. Auf einer Fläche von 30 mal 60 Metern hat das Team des Jugendzentrums Matrix einen Parcours für unterschiedliche Wettbewerbe und Fahrererfahrung aufgebaut. Zeitweilig waren 200 Teilnehmer auf den Rampen unterwegs. Am Samstag war ein Programm für Familien geboten und danach feierten die Jugendlichen bis in die Nacht. Das Skaterfestival läuft noch die ganze Woche durch, täglich von 14 bis 20 Uhr. Am Samstag, 20. Juli, gibt es ein Finale mit Skatenight und Rollschuhdisco (Seite 3).

Vier ereignisreiche Festtage erlebte Bobingen zu seinem 50-jährigen Bestehen als Stadt. Das Programm war aufwendig und generalstabsmäßig geplant, dann drohten düstere Wetterprognosen alles zu verwässern, doch die Sonne lachte darüber nur und mit ihr Tausende Menschen. Die Strohhüte und Fächer waren nicht umsonst als Festabzeichen unters Volk gebracht worden.

Bravo-Rufe schallten bei den Freiluftaufführungen des „Jedermann“ über den Rathausplatz. Dann sangen tausend Menschen die Abba-Hits aus 30 Jahren Popgeschichte. Weit mehr Menschen als reingelassen werden sollten, erlebten nämlich das Open-Air-Konzert am Samstag. Denn in der zweiten Hälfte bekamen auch die Zaungäste freie Sicht auf die imposante Bühnenshow (Seite 4).

Ungezählt sind die Schaulustigen entlang des weiten Festumzuges, der am Sonntag bei idealem Wetter von der Krumbacher Straße aus einen weiten Bogen durch das Stadtgebiet schlug. Das bunte Bild der etwa 85 Gruppen mit rund 1800 Mitwirkenden zeigte einen Bilderbogen der Vereine und Einrichtungen, die hier nicht nur bei diesem Fest einiges auf die Beine stellen (Seite 5). (rr-/maker/pit)

Bildergalerien zeigen viele Eindrücke aus Schwabmünchen und Bobingen. schwabmuenchner-allgemeine.de

