vor 40 Min.

Alpenrock beim Königsfestival

Die jungen Schürzenjäger beschallen die Eisarena in Königsbrunn. Wir verlosen fünfmal zwei Karten für den Auftritt der österreichischen Band

Die „Schürzenjäger“ sind bekannt für eine besondere Art der Alpenfolklore: Mit rockigen Klängen besingen sie die Liebe, die Freundschaft und Heimatgefühle. Und diesen speziellen Sound präsentiert die österreichische Band am Freitag, 20. Juli, beim Königsfestival in Königsbrunn. Um 20 Uhr beginnt ihr Konzert in der „Hydro-Tech Eisarena“.

2007 trat die Band erstmals in das Rampenlicht einer Bühne, damals noch unter dem Namen „Hey!Mann Band“. Mit ihrer Umbenennung im Jahr 2011 traten die Männer dann die offizielle Nachfolge der „Zillertaler Schürzenjäger“ an. Während die erste Generation der Schürzenjäger einst noch in der volkstümlichen Musik verwurzelt war und in roten Trachtenjacken auftrat, setzt die zweite Generation das Erbe mit wallenden Mähnen und Metal-Klängen fort.

Unsere Zeitung verlost für das Konzert der jungen Schürzenjäger fünfmal je zwei Karten. So können Sie bis Montag, 16. Juli, 12 Uhr, bei der Verlosung mitspielen unter dem Stichwort “Alpenrock“.

Schicken Sie einfach das Stichwort mit Ihren Absenderangaben samt Telefonnummer an die Adresse redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de

Schicken Sie eine Postkarte mit dem Stichwort und Ihren Absenderangaben an unsere Zeitung, Redaktion Schwabmünchner Allgemeine, Bahnhofstraße 17, 86830 Schwabmünchen.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der automatischen Telefonansage 0821/7772355. Die Gewinner werden von uns telefonisch (Rufnummer nicht vergessen) benachrichtigt und in unserer Zeitung informiert, die Karten sind dann an der Abendkasse hinterlegt. Bitte Personalausweis vorlegen. (AZ)

für das Alpenrockkonzert der Schürzenjäger gibt es zu 29,90 Euro (zuzüglich VVK 2 Euro) im Kulturbüro Königsbrunn, am Marktplatz 9, und telefonisch unter 08231/606260.

Themen Folgen