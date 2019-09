vor 24 Min.

Alpha-Kurs: Die Sinnsuche ist begehrt

Der konfessionsunabhängige „Alpha-Kurs“ in Schwabmünchen startet im September in seine dritte Runde.

Von Uwe Bolten

In diesen schnelllebigen Zeiten entstehen oft Fragen, die sich um die Bedeutung des Lebens, Glück und Liebe oder den Glauben drehen. „Jeder Mensch sollte die Möglichkeit bekommen Fragen zu stellen, seine Meinung zu sagen und den Glauben zu entdecken“, heißt einer der Leitgedanken des Alpha-Kurses, der seit einiger Zeit auch in Schwabmünchen stattfindet.

„Der Erfolg der zwei vergangenen Kurse hat uns dazu ermutigt, die Reihe fortzusetzen“, sagte Karl Kraus, einer der Mitglieder des veranstaltenden Alpha-Teams. Die neue Staffel startet am Dienstag, 10. September, von 19.30 bis 21.45 Uhr mit der Einführungsveranstaltung, die wie die anderen Teile über der Stadtbücherei an der Holzheystraße in den Räumen der Mittagsbetreuung abgehalten wird. Bis auf zwei Termine, die auf einen Mittwoch verlegt werden mussten, finden alle Treffen dienstags statt.

Ein Alpha-Kurs in Schwabmünchen findet an den Freitagen statt

„Nicht alle Menschen, die teilnehmen wollen, haben unter der Woche abends die Zeit und Ruhe für den Kurs. Deshalb bieten wir vom 13. September bis zum 26. November einen zusätzlichen Kurs an den Freitagen an“, sagte Kraus. Die Treffen starten um 9 Uhr und enden gegen 11 Uhr. Auf Grund der Zeit sei als Veranstaltungsort der Raum Sankt Ulrich des Pfarrzentrums am Schrannenplatz festgelegt worden. „Thematisch sind beide Reihen identisch, eine Wochenendveranstaltung ist mit beiden Kursen gemeinsam geplant“, hieß es aus Veranstalterkreisen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Weitere Informationen zu den genauen Terminen sind beim Ansprechpartner Helmut Franz unter der Telefonnummer 0178/6134670, per E-Mail unter alphakurs@schwabmuenchen.net zu erhalten. Sie stehen aber auch auf der Homepage des Kurses www.schwabmuenchen.net/alphakurs zum Abruf bereit.

