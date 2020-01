16:43 Uhr

Alpha-Kurs: Sie sind auf der Suche nach dem Sinn des Lebens

Im Alpha-Kurs erhalten Teilnehmer Antworten auf Glaubensfragen. Welche Erfahrungen zwei junge Frauen auf dem Weg zur eigenen Spiritualität gemacht haben.

Von Uwe Bolten

Zwei junge Frauen sitzen am Esstisch und unterhalten sich. Die Atmosphäre ist entspannt. Doch so belanglos die Situation scheint – die Themen sind es nicht. Carina Reichart-Richter und Silke Ziegler reflektieren die Erfahrungen, die sie im Alpha-Kurs gemacht haben. Dahinter steckt eine Reihe von Treffen, bei denen Teilnehmer den christlichen Glauben entdecken und über Lebensfragen sprechen können.

„Obwohl der Kurs mit der katholischen Kirche in Zusammenhang zu bringen ist, spielen Konfessionen überhaupt keine Rolle“, sagt Reichart-Richter. Jeder sei willkommen, der Antworten beispielsweise auf Fragen nach dem Sinn des Lebens sucht. Neugierig sollte man ihrer Ansicht nach aber schon sein.

Beim ersten Treffen war Mut gefragt

Auch Silke Ziegler äußert sich positiv über das Angebot im Pfarrzentrum oder in den Ulrichswerkstätten in Schwabmünchen. „Der Ablauf mit gemeinsamen Essen, einem Impulsfilm und den anschließenden Gesprächen in Kleingruppen, bei denen das Gesprochene den Raum nicht verlässt, begründet die besondere Atmosphäre des Kurses“, sagt sie.

So könnten viele Fragen, insbesondere nach der Sinnhaftigkeit des Seins, in einer ausgeglichenen Umgebung offen angesprochen werden. Der schwerste Schritt sei das Eintreten in den Raum gewesen, erinnert sich Ziegler. Beim ersten Mal musste sie Mut aufbringen.

Doch es gab mehrere Gründe, warum die beiden Frauen am Alpha-Kurs teilnehmen wollten. „Ich habe mich gefragt, ob es überhaupt einen Gott gibt und wer er oder sie ist“, sagt Carina Reichart-Richter. Eine weitere Motivation zu Teilnahme sei pure Neugier gewesen. „Als Mitglied im Pfarrgemeinderat habe ich viel vom Kurs gehört, da musste ich es einfach versuchen.“

Kurs soll Antworten auf Lebensfragen geben

Beim nächsten Kurs im Januar will sie wieder mitmachen. „Dann allerdings nur für mich, weil ich es will“, sagt Reichart-Richter voller Vorfreude. Auch Ziegler wird erneut dabei sein, jetzt aber als Mitglied des Vorbereitungsteams. „Die Themen, die angesprochen werden, haben für mich eine tiefe Nachhaltigkeit für mein Leben. Die Antworten auf meine Fragen ergeben sich aus den Gesprächen“, sagt sie.

Die beiden jungen Frauen bereuen die Teilnahme an dem kostenlosen Angebot nicht. „Es hat uns in der Betrachtung des Lebens weitergebracht“, sagt Ziegler. An zehn Abenden und einem gemeinsamen Wochenende finden die Kurse statt. Carina Reichert-Richter hat eine für sie eindeutige Antwort auf ihre Gottesfrage bekommen. Die behält sie jedoch für sich.

Termine: Die nächsten zwei Alpha-Kurse beginnen am Dienstag, 7. Januar um 19.30 in den Ulrichswerkstätten an der Töpferstraße sowie am Freitag, 10. Januar, im Pfarrzentrum in Schwabmünchen. Ein Alpha-Wochenende findet vom 14. bis 16. Februar statt. Anmeldungen sind bei Helmut Franz vom Alpha-Team unter 0178/6134670 oder der E-Mail-Adresse alphakurs@schwabmuenchen.net möglich.

