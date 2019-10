19:02 Uhr

Als SPD-Landrat will er 3000 Wohnungen schaffen

Für die SPD wird Fabian Wamser auf den Wahlzetteln der Landratswahl des Landkreises Augsburg stehen. Er hat sich große Ziele gesteckt.

Von Daniel Weber

Einstimmig und nur eine Enthaltung – die SPD stellt sich geschlossen hinter Fabian Wamser und macht den Schwabmünchner zu ihrem Landratskandidaten. Wamser will den Landkreis sozialer machen. Dabei nimmt sich der 25-Jährige einiges vor: „In den letzten sechs Jahren haben wir 300 bezahlbare Wohnungen geschaffen. Warum nicht 2000 oder 3000 in den nächsten sechs Jahren?“ Derzeit würden die Bauträger lieber Luxuswohnungen bauen, doch der Bedarf an günstigem Wohnen und Sozialwohnungen wachse immer weiter.

Fabian Wamser fordert einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr

Auch beim Verkehr möchte der studierte Jurist grundlegend etwas ändern. „Wir brauchen einen öffentlichen Nahverkehr, der sich an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort orientiert“, fordert er bei der Nominierungsveranstaltung in Bobingen. Langfristig müssten die Verbindungen kostenlos und vor allem auf dem Land besser werden.

Wamser macht auch darauf aufmerksam, dass bei der Notfallversorgung viele wichtige Aufgaben von Ehrenamtlichen übernommen würden, zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr, beim Roten Kreuz und dem Technischen Hilfswerk. Dort gebe es aber Nachwuchsprobleme. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, wenn künftig im Notfall genügend Helfer bereitstehen sollen.

Die Wertachkliniken sollen bestehen bleiben

Einen Ärztemangel könne Wamser nicht erkennen, es gebe deutschlandweit so viele Ärzte wie nie zuvor. Es gibt ein Ärzte-Verteilungsproblem zulasten der ländlichen Regionen. Damit im Landkreis die medizinische Versorgung gewährleistet bleibe, setze er sich für den Erhalt der Wertachkliniken ein.

Von seinen Parteikollegen bekommt Wamser Rückenwind: Unter anderem lobt Landtagsabgeordneter Harald Güller seine rigorose Zielsetzung und sieht es als Vorteil, einen jungen Politiker in die Landratswahl zu schicken. Der SPD-Landratskandidat für den Landkreis Aichach-Friedberg, Andreas Santa, prognostiziert Wamser einen starken Wahlkampf und spricht sich dafür aus, mehr zusammenzuarbeiten. Schließlich habe man sehr ähnliche Probleme: Auch die Zukunft der Kliniken an der Paar sei zum Beispiel ungewiss.

