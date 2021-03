vor 53 Min.

Alte Kinderspiele: Beim Gummitwist ist volle Konzentration gefragt

Plus Alte Kinderspiele gegen den Corona-Koller neu entdeckt: Gummitwist ist eine Kombination aus Bewegung, Spiel und Lachen.

Von Siegfried P. Rupprecht

In einer Serie stellt die Redaktion Spiele vor, die bereits Oma und Opa fasziniert haben. Spiele, die schon etwas in Vergessenheit geraten, aber dennoch keine alten Kamellen sind. Spiele ohne großen Aufwand, bei denen man weder Smartphone und Tablet noch Playstation und Co. benötigt.

Wenn Simone Thoma aus den Stauden an die Spiele ihrer Kindheit zurückdenkt, kommt sie vor allem beim Gummitwist ins Schwärmen. "Dieses Geschicklichkeitsspiel haben meine Freundinnen und ich sogar in der Schulpause gespielt", berichtet sie. "Wir haben es im Gegensatz zu anderen Gummihupf genannt. Es sorgt für Vergnügen, Bewegung und Entspannung." Darüber hinaus sei es sofort und nahezu überall einsetzbar. Selbst das Einbauen von Schwierigkeitsstufen sei ohne weitere Hilfsmittel möglich.

Dazu braucht man Lediglich ein drei bis vier Meter langes Gummiband, beispielsweise einen Durchzugsgummi für Kleidungsstücke. Selbstverständlich hält auch der Handel speziell für Gummitwist angefertigte farbige Bänder bereit.

Ab in die Mitte

Die Spielregeln Die Regeln sind ganz einfach. Der Gummi wird um die Füße von zwei Mitspielern gespannt und gedehnt. Diese stehen sich mit den Gesichtern zugewandt einander gegenüber, die Füße dabei etwa hüftbreit auseinander, also etwa 30 Zentimeter. Der dritte Spieler hüpft in der Mitte.

Nur nicht den Gummi berühren

Das sind Fehler Auch beim Gummitwist sind noch keine Meister vom Himmel gefallen. Das heißt: Der eine oder andere Fehler ist nahezu vorprogrammiert. Zum Beispiel: Der Hüpfende berührt den Gummi, er landet mit den Füßen auf einem falschen Band, er bleibt an einem Gummi hängen oder verheddert sich, er landet im falschen Feld oder lässt gar einen Sprung in der Reihenfolge aus. Macht der Hüpfende einen Fehler, ist der Nächste an der Reihe. Gelingt dem Springer ein fehlerfreier Durchgang der vier Sprungvarianten , wird der Schwierigkeitsgrad erhöht und das Gummiband etwas höher gespannt. Dadurch sind größere und konzentriertere Sprünge erforderlich.

Es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsstufen

Wichtig Die Teilnehmer können sich auf fünf Schwierigkeitsstufen einigen: Knöchel, Wade, Knie, Po und Hüfte. Dabei wird der Gummi jeweils um die bezeichnete Körperstelle geschlungen und gespannt. Als zusätzliche Kompliziertheit können die Spieler die Beinstellung der Gummibandhalter variieren. Je enger die Beine stehen, desto weniger Fläche bleibt für die Füße des Hüpfenden. Gewinner ist, wer als Erster alle Spielvarianten und Schwierigkeitsstufen erfolgreich bewältigt.

