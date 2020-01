vor 2 Min.

Altern ist nichts für Feiglinge

Kabarettistin Monika Blankenberg startet mit ihrem Programm ins neue Königsbrunner Kulturjahr. Warum ein Souvenir der Show besonders bei den Damen heiß begehrt war.

Von Claudia Deeney

Oft machen Künstler ihre Zuhörer darauf aufmerksam, dass sie am Ende der Show am Promotion-Stand ein Souvenir erstehen können. Meist in Form von T-Shirts oder CDs, und meist wird dieser Hinweis weitgehend ignoriert.

Nicht so bei der ausverkauften Veranstaltung vom Kulturverein Klik am Samstagabend im Gemeindesaal zur Göttlichen Vorsehung. Organisatorin Christl Ostruschka und das Team starteten ins neue Jahr mit Künstlerin Monika Blankenberg, und die hatte ein so besonders interessantes Schild im Angebot, dass am Ende ihrer Show vor allem die weiblichen Zuschauer Schlange standen, um das gute Stück zu erwerben. Egal wo es zukünftig hängen wird, es ist höchstwahrscheinlich mit einem kleinen Gruß der flippigen sowie dynamischen Kölnerin versehen – und darauf stehen zwei schlagkräftige Ansagen: „Bitte nicht stören – ich altere gerade“ auf der einen Seite und auf der anderen „Hereinspaziert – bin frisch saniert“.

Eigentlich fasst dieses Requisit ganz gut das Programm der beweglichen und attraktiven Blankenberg zusammen. Mit den genannten Eigenschaften beschreibt sie sich selbst, zumindest sei sie all das schon mal gewesen und sie sagt: „Jetzt altere ich hauptberuflich und das ist super, dazu brauche ich nicht mal einen Schulabschluss.“

„Jung bleiben“ lautet das Motto

Und so lautet folgerichtig ihre Bühnenshow „Altern ist nichts für Feiglinge – Jung bleiben“.

Für Feiglinge ist auch ihr Programm nichts, denn sie führt dem Publikum gnadenlos den Prozess des Alterns vor Augen und zugleich beschreibt sie, wie die Gesellschaft im Großen und Ganzen damit umgeht. Letztgenannte hat mit Altwerden einfach nichts am Hut und entwickelt fortwährend alles mögliche, um den natürlichen Verfall des Körpers und Geistes entgegenzuwirken.

Blankenberg beschreibt die verschiedenen Altersstufen wie folgt: „Frühreif, reif, vollreif, überreif, wurmstichig und dann Fallobst.“ Die gute Nachricht ist, dass alle, die sich irgendwie noch am Ast festkrallen können, noch irgendwie zur Gesellschaft dazugehören.

Diese macht ihren Mitgliedern das Leben schwer, mit Wahnvorstellungen, wie die Kabarettistin ausführt: „Jugendwahn, Fitness- und Schlankheitswahn“.

Kabarettistin wollte wieder in Form kommen und erwürgt sich fast

Wer dem folgen will und dabei willensschwach die Kilos von welchem Weihnachtsfest auch immer, nicht runter bekommt, der kann bei Tchibo, neben Männerunterwäsche und Eierschneidern, interessante Body-Forming-Teile finden und kaufen. Was Monika Blankenberg selbstverständlich getan und am eigenen Leib ausprobiert hat, und sich beim Selbstversuch, das doch sehr enge Stück über den Kopf anzuziehen, fast erwürgt hätte.

Von derlei missglückten Versuchen nimmt sie jetzt Abstand und hat dafür den Rat parat: „Museen haben auch Fassaden, die bröckeln, innen sind sie wahre Schätze. Eine Gesellschaft braucht beides, die Alten und die Jungen.“

Um aber dann doch möglichst lange den Prozess des Alterns hinauszuzögern, gibt Blankenberg einige Tipps, wie beispielsweise, die Sprache der Jugend verstehen zu lernen. Ein ziemlich schwieriges Unterfangen, wie sich herausstellt, weil die jungen Menschen in der Kommunikation ganze Wörter auslassen und zudem alles abkürzen. „Tabu“, schreibt die 14-jährige Enkelin und die Oma denkt, was ist Tabu? Tausend Bussis! Aha, das ist ja sehr nett, da gibt es noch ganz andere Sachen, so beginnt laut der Expertin jede Whatsapp heute mit „Hey Alter“ und endet mit „Ich schwör's“.

Eine der jüngeren Zuschauerinnen ist Franziska Lorenz. Sie ist erst 23 Jahre alt und fühlt sich trotzdem schon angesprochen. „Altern ist ja ein Prozess, der jeden betrifft, und zwar jeden Tag. Dass man beim Arzt keine Termine und dann keine Diagnose bekommt, nicht ernst genommen wird nur irgendwelche Tabletten erhält, das kenne ich auch als junger Mensch“, sagt sie.

Oma Anna plaudert auf dem Leben einer alten Dame

Die Jugend dagegen lange hinter sich gelassen hat „Oma Anna“. Die ist immer mit auf der Bühne dabei und plaudert aus dem Leben einer richtig alten Dame. Da gehören Besuche bei der Freundin, die ihren Schnaps immer noch aus Obst selbst brennt und dann noch Auto fährt, genauso dazu, wie die Suche nach der richtigen Brille in der Handtasche. Die dritte sitzt und garantiert den richtigen Durchblick und so schwant Oma Anna auch irgendwann, dass sie samt Freundin am Steuer als Geisterfahrerin auf der Autobahn unterwegs ist. Der Ausflug endet auf der Polizeiwache.

Den Männern im Publikum erklärt Blankenberg: „Sie altern auch, Sie merken es nur später.“ Was also tun? Denn eins wird klar, wenn man der Expertin zuhört, egal was Mann und Frau machen, das Alter lässt sich nicht verhindern, weder mit Viagra noch mit Spezial-Büstenhalter. Nun, man kann sich beispielsweise in ein Zimmer zurückziehen und das erworbene Schild draußen anbringen, weil jeder auch das Recht habe, sich einfach mal seiner Altersdepression hinzugeben. Wenn man fertig ist mit Jammern, dann einfach Schild umdrehen und weitermachen, frei nach dem Motto von Blankenberg: „Ich bin das Beste, das mir passieren konnte.“

