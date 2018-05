vor 42 Min.

Altersdiabetes wird oft nur zufällig entdeckt

Ärztin der Wertachkliniken informiert bei einem Vortrag in Königsbrunn über das Thema

Mehr als sechs Millionen Menschen in Deutschland haben den sogenannten Typ 2 Diabetes. Der früher als Altersdiabetes bekannte Diabetes mellitus, trifft heute immer mehr junge Menschen. Diese haben ein annähernd sechsmal größeres Risiko eines Schlaganfalls als Gleichaltrige ohne Diabetes. Dr. Martina Zipfel-Milse, Oberärztin der Kardiologie an den Wertachkliniken, wird dazu am Mittwoch, 16. Mai, um 19.30 Uhr einen Vortrag im Infopavillon 955 in Königsbrunn halten.

Was genau ist Typ 2 Diabetes und worin unterscheidet er sich von Typ 1?

Typ 2 Diabetes ist zum einen eine Störung der Insulinfreisetzung, also ein relativer Insulinmangel, und zum anderen eine Insulinresistenz. Das heißt, die Körperzellen sprechen immer schlechter auf Insulin an. Der Körper kann das meist über einen längeren Zeitraum durch eine vermehrte Freisetzung von Insulin ausgleichen. Wenn jedoch die insulinproduzierenden Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse nicht mehr in der Lage sind, genügend Insulin bereitzustellen, entwickelt sich ein Typ 2 Diabetes. Die Insulinresistenz entsteht aufgrund individueller genetischer Veranlagung in Kombination mit Risikofaktoren wie vor allem Übergewicht und Adipositas, wenig körperliche Bewegung sowie ungesunde, energiereiche und ballaststoffarme Ernährung.

Was sind die Risiken einer Diabetes-Erkrankung?

Durch den Insulinmangel ist der Blutzuckerspiegel erhöht. Das begünstigt langfristig arteriosklerotische Veränderungen in den großen Blutgefäßen. Und das bedeutet ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall sowie für die sogenannte „Schaufensterkrankheit“, also Durchblutungsstörungen in den Beinen. Veränderungen an den Augen können bis zur Erblindung führen und wenn Schäden an den Nieren auftreten besteht die Gefahr eines Nierenversagens, bei dem eine Nierenersatztherapie notwendig wird. Darüber hinaus kann es zu Nervenschäden kommen, der sogenannten diabetischen Neuropathie. Folgen können beispielsweise das diabetische Fußsyndrom mit schlecht heilenden Wunden und der eventuellen Gefahr einer Amputation sein. Deshalb sind eine frühe Diagnose und Therapie zur Senkung des Blutzuckers wichtig.

Woran erkennt man einen Typ 2 Diabetes und wann sollte man zum Arzt gehen?

Typ 2 Diabetes entwickelt sich meist schleichend und über Jahre hinweg. In vielen Fällen haben die Patienten jahrelang keine Beschwerden oder sie klagen über uncharakteristische Symptome wie Antriebsarmut, Konzentrationsschwäche, Vergesslichkeit und depressive Verstimmungen. Mitunter treten Müdigkeit, Juckreiz, Infektionen oder trockene Haut auf und Wunden heilen schlecht. Bei vielen Patienten bleibt die Krankheit lange Zeit unerkannt und wird eher zufällig entdeckt. Das heißt, wer sich nicht wohlfühlt, sollte zum Arzt gehen, außerdem empfehle ich regelmäßige Gesundheits-Checks.

Was kann man gegen Diabetes tun?

In vielen Fällen kann eine Änderung des Lebensstils das Risiko für Diabetes um circa 60 Prozent senken. Dazu gehörten meist eine Gewichtsreduktion und mindestens zweieinhalb Stunden körperliche Aktivität pro Woche, denn Bewegung sorgt dafür, dass Insulin wieder besser wirken kann und die energieverbrauchende Muskelmasse zunimmt. (AZ)