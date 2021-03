vor 33 Min.

Am Freizeitsee bei Graben entstehen mehr Mulden für Amphibien

Plus Über das Gewässer im Norden von Graben freuen sich nicht nur viele Menschen. Auch bei Flora und Fauna ist der See beliebt. Jetzt gibt es neue Pläne.

Von Uwe Bolten

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (Bund) hatte bei der Gemeinde angefragt, ob im Biotop nördlich des Freizeitsees Ersatzlebensräume für bedrohte Amphibienarten geschaffen werden können. Das stieß bei den Gemeinderäten auf offene Ohren.

"Bei einem Ortstermin zusammen mit dem Bund und der Unteren Naturschutzbehörde haben wir besprochen, die Weiden, welche mittlerweile die anfangs noch freien Kiesflächen überwuchern, zurückzuschneiden. Weiterhin werden Mulden angelegt, in denen sich Wasser ansammeln kann, um so die optimierten Lebensräume zu schaffen", berichtete Bürgermeister Andreas Scharf während der jüngsten Gemeinderatssitzung und legte nach einstimmigem Votum für die Aktion den Beginn der Arbeiten durch den örtlichen Bauhof auf den Herbst fest.

Ärger um Verkehr in Albertus-Magnus-Straße Lagerlechfeld

In der jüngsten Vergangenheit sorgte der ruhende und fließende Verkehr rund um die Albertus-Magnus-Straße in Lagerlechfeld für Ärger. Dies zeigten die Mitteilungen, die im Rathaus eintrafen, so Scharf. Mit den Lösungsvorschlägen wie Schwellen oder dauerhaft angebrachten Messgeräten sowie der Ausweisung von Kurzparkzonen können weder er noch der Gemeinderat sich anfreunden. "Verkehrsbehinderungen fallen in die Zuständigkeit der Polizei, Hindernisse wie Schwellen werden vom Rat aus grundsätzlichen Erwägungen abgelehnt, auch die Ausweisung von Parkzonen sind keine Option", sagte er. Und: "Objektiv betrachtet handelt es sich bei West 1 und West 2 um typische Wohngebiete, wie sie in Graben üblich sind. Mit der Zone 20, dem Schild Kinder, Rechts-vor-links, Pflanzinseln, Gehweg und parkenden Autos ist der ruhende Verkehr deutlich verlangsamt gegenüber anderen Straßen, wo frei gefahren werden kann."

Glasfasernetz: Betreiber stellt seine Pläne vor

Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung ist die Kommune an der Realisierung eines Glasfasernetzes sehr interessiert. Die interkommunale Zusammenarbeit der Lechfeldgemeinden soll es potenziellen Anbietern lukrativer machen, die Region zu erschließen. In diesem Zusammenhang informierte ein Vertreter der "Deutschen Glasfaser" über ihre Vorstellung der Realisierung des Projektes. "Die Schwelle für das Angebot sind mindestens 40 Prozent der Bürger, die sich für einen Anschluss im Vorfeld aussprechen. Erst dann würden wir beginnen. Der Kommune entstehen keine Kosten, die anfallenden Entgelte entsprechen den marktüblichen Preisen", erläuterte der Vertreter des Netzbetreibers, der vorrangig mit dem Anbieter M-net zusammenarbeitet. Als Bandbreite kündigte er mindestens 300 Mbit/Sekunde an. Bevor jedoch die Voranfrage startet, würden sich die Lechfeldgemeinden noch einmal kurzschließen, um das Angebot mit dem der "Deutschen Telekom" zu vergleichen, sagte Bürgermeister Scharf.

Kosten werden rückerstattet

Nach Öffnung der Betreuungseinrichtungen arbeite die Verwaltung derzeit an der Kostenrückerstattung der Beiträge, wenn die Kinder im Januar und Februar weniger als fünf Tage im Monat betreut wurden. "Es wird Härtefälle geben, die wir angemessen berücksichtigen werden", so der Bürgermeister.

