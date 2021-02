vor 5 Min.

Am Glumperten Donnerstag gibt es Online-Bussis von Gerda Gans

Die Münchner Lady Lords mit Gerda Gans wollten am Glumperten Donnerstag mit ihrer neuen Show in die Singoldhalle nach Bobingen kommen. Jetzt gibt es einen Online-Clip.

Eigentlich wären die Münchner „Lady Lords“ am Donnerstag in der Singoldhalle in Bobingen aufgetreten. Wegen Corona fällt der Termin aus - für alle Fans gibt es trotzdem ein kleines Wiedersehen auf der Website der Stadt.

Von Maximilian Czysz

„Gerda Gans“ wird in einer rund zehnminütigen heiteren Comedy-Plauderei das Bobinger Publikum zum „ Weiberfasching“ grüßen.

Zu sehen ist der exklusive Clip auf der Website der Stadt Bobingen unter www.stadt-bobingen.de. Das Travestie-Trio mit Moderatorin und Ulknudel „Gerda Gans“, Tänzerin „Marcella Milano“ und Solosängerin „Sushi Glas“ hat inzwischen viele Fans in und um Bobingen und begeistert alljährlich das Publikum mit Parodie, Livegesang und frecher „Conference“.

