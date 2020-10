09:00 Uhr

Am Schwabmünchner Schrannenplatz werden Parkplätze gebaut

Baustelle an Baustelle: Schwabmünchens Stadtbild verändert sich derzeit gewaltig. Auch am Schrannenplatz wird gebaut.

Von Carmen Janzen

Wer durch Schwabmünchen fährt, dem begegnen viele Baustellen. Die Fuggerstraße wird saniert, am Burgergelände in der Römerstraße sowie in der Lechfelder und in der Mindelheimer Straße entstehen neue Wohnungen. Große Erdhügel an der verlängerten Badstraße sind die Vorboten eines Neubaugebietes im Südwesten der Stadt.

Parkplätze am Schwabmünchner Schrannenplatz werden für Café gebaut

Neu ist nun eine kleine Baustelle an der Ecke zum Schrannenplatz. Dort entstehen neue Parkplätze für ein geplantes Café, das in das Haus einziehen soll, in dem aktuell noch das Lederparadis untergebracht ist. Zudem wird in dem Gebäude, das ein privater Investor gekauft hat, eine zusätzliche Wohnung geschaffen.

