vor 38 Min.

Amazon-Mitarbeiter streiken am Black Friday - auch in Graben

Am Black Friday suchen viele Menschen online nach Schnäppchen. Die Gewerkschaft Verdi ruft derweil bei Amazon zu Streiks für einen Tariflohn auf.

Der Black Friday ist einer der umsatzstärksten Tage im Online-Handel. Seit einigen Jahren gibt es den Shopping-Tag, der in den USA traditionell am Tag nach Thanksgiving für regelrechte Rabattschlachten sorgt, auch in Deutschland. An mehreren deutschen Amazon-Standorten wollen Mitarbeiter diese besondere Aufmerksamkeit nutzen und sowohl heute am Black Friday als auch am Wochenende und am kommenden Montag, dem sogenannten Cyber Monday, streiken. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi fordern die Angestellten einen Tarifvertrag.

Streik bei Amazon in Graben: Keine Auswirkungen auf laufenden Betrieb

In der Region wird am Standort Graben gestreikt. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks sollen sich 250 Mitarbeiter daran beteiligen. Das sei der Gewerkschaft zufolge ein gutes Zeichen, im Laufe des Tages gehe man davon aus, dass sich die Anzahl der Streikenden auf 500 erhöhen werde. Wie ein Amazon-Sprecher dem BR jedoch sagte, sei die Streikbeteiligung in Graben gering, es gebe keinerlei Beeinträchtigungen für den laufenden Betrieb.

Laut Verdi wird auch an folgenden Standorten die Arbeit niedergelegt: Rheinberg, Werne (beide NRW), Bad Hersfeld (Hessen), Koblenz (Rheinland-Pfalz) und Leipzig (Sachsen). In Koblenz, Leipzig und Bad Hersfeld dauert der Streik bis in den frühen Dienstagmorgen (3. Dezember) an.

" Amazon bewirbt den Black Friday und den Cyber Monday mit extremen Preisnachlässen. Die Beschäftigten bei Amazon sagen dagegen: Ihre harte Arbeit ist nicht zu Schleuderpreisen zu haben. Sie fordern einen Tarifvertrag für existenzsichernde Löhne und gute und gesunde Arbeit. Amazon muss endlich seine unsägliche Blockadepolitik aufgeben", sagt Orhan Akman, Verdi-Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel, laut einer Mitteilung der Gewerkschaft. (AZ)

