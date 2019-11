02.11.2019

An Dreikönig geht es ins Land des Lächelns

Vorverkauf für das Konzert am 6. Januar beginnt am Montag

„Dein ist mein ganzes Herz“: Das berühmte Liebeslied kennt jeder. Mit diesem und weiteren bekannten Melodien entführt der Musikverein Dasing beim Königsbrunner Dreikönigskonzert am Montag, 6. Januar 2020, in die Welt der Operette.

„Das Land des Lächelns“ wird vom sinfonischen Blasorchester Dasing, den bekannten Gesangssolisten Carmen Sánchez-Piva, Susanne Pemmerl, Anton Klotzner und Wolfgang Wirsching sowie dem Chor des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen unter der Gesamtleitung von Christoph Günzel aufgeführt. Das Konzert beginnt um 18 Uhr in der Willi-Oppenländer-Halle.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 4. November. Eintrittskarten können an diesem ersten Vorverkaufstag nur persönlich im Kulturbüro erworben werden. Der Online-Kartenverkauf startet am Dienstag, 5. November unter www.reservix.de. Karten gibt es zu 16, 19 und 22 Euro. (AZ)

Kulturbüro: Montag und Freitag 8 bis 12.30 Uhr; Dienstag 7 bis 16 Uhr; Donnerstag 8 bis 12.30 und 14 bis 18 Uhr.

Themen folgen