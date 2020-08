10:00 Uhr

An der Driving Range bleibt es nachts dunkel

An der Driving Range des Golfclub Augsburg in Burgwalden war eine Flutlichtanlage geplant. Der Club hat seine Pläne jetzt verworfen.

Plus Seit einem halben Jahr wird im Bobinger Ortsteil Burgwalden wegen einer neuen Flutlichtanlage gestritten. Jetzt zieht der Golfclub Augsburg seinen Antrag zurück. Wie er den Kurswechsel begründet.

Von Maximilian Czysz

Der Streit um eine geplante Flutlichtanlage auf dem Gelände des Golfclub Augsburg in Burgwalden ist beendet: Der Vorstand des Golfclubs Augsburg hat in seiner letzten Vorstandssitzung beschlossen, den Bau nicht weiter zu betreiben. Bei den Gegnern des Projekts herrscht jetzt große Erleichterung: „Es ist ein gutes Gefühl, dass sich die letzten sechs Monate gelohnt haben. Wir fühlen uns auch bestätigt“, sagte Gaby Böhm von der Dorfgemeinschaft. Nina Rebele, die eine Online-Petition initiiert hatte, sagte: „Ich konnte es gar nicht fassen, als ich die Nachricht bekommen habe."

"Wirtschaftlich nicht mehr vertretbar"

Der Golfclub begründet in einer Pressemitteilung die Aufgabe der Pläne so: Im Verlauf der Planungen und Erlaubnisverfahren habe sich herausgestellt, dass der Gesetzgeber künftig auch für Sport- und Golfplätze strengere Vorgaben im Rahmen der allgemein verbindlichen Umweltverträglichkeitsprüfung von Firmen und Betriebsstätten vorsieht. „Insbesondere die geplante neue Richtlinie Lichtimmission des Bayerischen Umweltministeriums lässt es nicht mehr als sinnvoll erscheinen, dass der Golfclub an der Verwirklichung seiner Pläne festhält“, erklärte Präsident Dr. Klaus Leuthe nach der Vorstandssitzung. Der Vorstand erachte es unter diesen Vorzeichen außerdem wirtschaftlich nicht mehr vertretbar, Gutachten für die Realisierung und den Betrieb einer solchen Flutlichtanlage einzuholen und den Antrag für eine Betriebsgenehmigung bei der Aufsichtsbehörde weiter zu verfolgen.

Flutlicht sollte intensives Training ermöglichen

Mit der Flutlichtanlage an der Driving Range sollte Jugendlichen und den weiteren sportlich erfolgreichen Mannschaften des Vereins sowie sportlich interessierten wie auch berufstätigen Mitgliedern auch in den späten Nachmittags- und frühen Abendstunden während der Herbst-, Frühjahrs- und Wintermonate ein intensives Training auf Teilen der Übungsanlagen ermöglicht werden.

Lesen Sie hier mehr über die Petition im Landtag.

Video: So berichtete a.tv über den Streit

Themen folgen