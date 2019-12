vor 35 Min.

An der Laurentius-Grundschule wird es eng

An der Laurentius-Grundschule in Bobingen könnte es im kommenden Schuljahr eng werden.

Die diesjährige Prognose der Bobinger Schülerzahlen zeigt eine konstante Entwicklung.

Von Elmar Knöchel

Jeweils zum 1. Oktober erstellen Schulleitungen die Prognosen zur Entwicklung der Schülerzahlen. Was einfach scheint, ist dann doch nicht so leicht. Denn die Prognosen beruhen auf feststehenden Werten. Es werden die Geburtenzahlen und die momentanen Schülerzahlen zur Berechnung der zukünftigen Klassenstärken verwendet. Keine Berücksichtigung finden Variablen wie die bauliche Entwicklung einzelner Stadtteile, Zu- und Wegzüge, Zuzug von Asylbewerbern oder der Besuch von privaten oder kirchlichen Schulen. So können mitunter deutliche Abweichungen zwischen den Vorhersagen und den tatsächlichen Schülerzahlen entstehen.

Es werden steigende Schülerzahlen erwartet

Eng wird es auf jeden Fall an der Laurentius-Grundschule in Bobingen. Mit Beginn des Schuljahres 2019/20 musste dort bereits der zentrale Computerraum aufgelöst werden, da er als Klassenzimmer gebraucht wurde. Nun zeigt die Prognose, dass weiterhin steigende Schülerzahlen zu erwarten sind. Allerdings gibt es eine neue Unwägbarkeit: den sogenannten Einschulungskorridor. Seit 2019 können bei Kindern, die zwischen 1. Juli und 30. September sechs Jahre alt werden, die Eltern frei entscheiden, ob die Einschulung sofort oder erst im nächsten Schuljahr erfolgen soll. Dadurch entstehen natürlich Differenzen zwischen den Schätzungen und den wirklichen Schülerzahlen. Bei der Laurentius-Grundschule ist man allerdings vorbereitet. Sollte tatsächlich ein weiterer Klassenraum benötigt werden, könnte eine Teilverlagerung der Mittagsbetreuung in die alte Mädchenschule erfolgen.

Aussichten für die Singold-Grundschule sind entspannter

Für die Singold-Grundschule, zu der auch die Schule in der Siedlung gehört, sieht die Prognose entspannter aus. Die beiden Schulen haben noch freie Kapazitäten. Allerdings ist bei der Berechnung der Schülerzahlen weder das Neubaugebiet in der Siedlung noch das in der Point berücksichtigt. Hier könnten sich also durchaus noch neue Entwicklungen ergeben.

Die Ludger-Hölker-Grundschule in Straßberg rechnet mit einer konstanten Schülerzahl. Besondere Faktoren, die größere Änderungen mit sich brächten, sind dort momentan nicht zu erwarten. Die Mittelschule in Bobingen ist ausgelastet. Bei der Prognose wurde berücksichtigt, dass normalerweise zwei Drittel der Grundschüler auf weiterführende Schulen wechseln. Somit sollten sich keine zu großen Verschiebungen ergeben. Dass das Schulgebäude momentan komplett ausgelastet ist, liegt daran, dass zwei Klassenräume von Schülern der Brunnenschule Königsbrunn belegt sind, die hierher ausgelagert wurden. Allerdings wird für den Prognosezeitraum kein Anstieg der Klassenzahlen erwartet.

