An der Leonhardskapelle nagt der Holzwurm

Bei einer Überprüfung wurde ein Befall unter anderem am Gestühl, auf der Empore und am Hochaltar festgestellt. Wie eine Spezialfirma Abhilfe schaffen will.

Von Hieronymus Schneider

Die Leonhardskapelle an der Augsburger Straße kurz hinter der Ortseinfahrt aus Richtung Schwabmünchen sieht von außen sehr gut aus, doch im Inneren nagt der Holzwurm. Bei einer Überprüfung Anfang November wurde ein frischer und aktiver Befall durch den gewöhnlichen Nagekäfer am Gestühl und auf der Empore sowie am Hochaltar festgestellt. Auch im Dachraum gibt es einen einzelnen Befall. Die Bekämpfung des Holzwurmes ist für die Erhaltung der Kapelle dringend erforderlich und für diese Materialschutzaufgaben gibt es in Bayern nur eine Firma, nämlich die Firma Binker im fränkischen Lauf an der Pegnitz. Für den Bereich des Kircheninnenraumes wird eine Begasung im Altarion-Vikane- Verfahren, für den Dachraum eine Lokalbehandlung mit flüssigen Holzschutzmitteln vorgeschlagen. Deren Angebot in Höhe von rund 9600 Euro brutto wurde vom Gemeinderat einstimmig angenommen.

Weitere Themen aus dem Gemeinderat

Datenschutz: Bestellung eines Datenschutzbeauftragten Zur Erfüllung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) müssen die Kommunen Datenschutzbeauftragte bestellen. Der Landkreis Augsburg hat zwar zum Jahresbeginn 2019 schon einen zentralen Datenschutzbeauftragten für die Landkreiskommunen eingestellt, der von jeder teilnehmenden Gemeinde formal als Datenschutzbeauftragten zu benennen ist. Die Kosten für diese gemeinsame Datenschutzlösung beläuft sich für Hiltenfingen auf 527,59 Euro pro Jahr. Dieser Datenschutzbeauftragte übt jedoch nur die Pflichtaufgaben aus den Datenschutzgesetzen wie Aufsicht, Überwachung und Meldungen aus und erarbeitet keine Lösungen wie Internetauftritt, Dienstanweisungen und jährliche Schulungen der Beschäftigten. Für diese Aufgaben wurde vom Gremium einstimmig die Firma Actago aus Landau, namentlich Maximilian Nuss, als externer Datenschutz-Mitarbeiter für die Gemeinde im Rahmen eines Werkvertrages der Verwaltungsgemeinschaft Langerringen, beauftragt.

Geh- und Radweg: Die Bauarbeiten am kombinierten Geh- und Radweg als Wirtschaftsweg entlang der Staatsstraße 2027 in Richtung Höfen sind zwischenzeitlich witterungsbedingt eingestellt und werden im Frühjahr 2019 fortgesetzt.

Umlage: Von der Verwaltungsgemeinschaft Langerringen wird zum Schluss des Haushaltsjahres eine Investitionsumlage in Höhe von 8,10 Euro je Einwohner erhoben. Dies bedeutet für die Gemeinde Hiltenfingen eine Zahlung in Höhe von 11750 Euro.

Kultur: Die Initiatoren des Projektes „Kulturspuren im Landkreis Augsburg“ der Universität Augsburg suchen aus dem Bereich der Gemeinde Hiltenfingen Ortskenner, die bei der Erfassung von Kulturlandschaftsspuren im Landkreis mitarbeiten wollen. Interessierte können sich bei der Gemeinde melden.

Ehrenamt: Abschließend bedankten sich Bürgermeister Kornelius Griebl und sein Stellvertreter Robert Irmler mit einem Jahresrückblick bei allen Bürgern, die im vergangenen Jahr in verschiedensten Funktionen in den Vereinen und Organisationen engagiert waren und ohne großes Aufheben wieder Enormes für die Allgemeinheit geleistet haben.

