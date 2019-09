vor 53 Min.

An die Säcke, fertig, los

Das THW veranstaltet in Schwabmünchen die „Sandsack-Challenge“

In Zeiten des Klimawandels steigt auch die Gefahr von Hochwasserereignissen an. Als wertvoller Helfer ist da das Technische Hilfswerk nicht wegzudenken. Mit moderner Technik wird dann versucht, dem Wasser Einhalt zu geben. Doch trotz aller Technik, das wichtigste „Werkzeug“ bei Hochwassern ist und bleibt der Sandsack. Doch, wie füllt, transportiert und verlegt man diesen? Das können Interessierte bei der „THW-Sandsack-Challenge“ am Samstag selbst herausfinden. Und nebenher noch ein I-Pad oder Gutscheine für die Therme Erding gewinnen.

Sechs Stationen sind am Samstag von 10 bis 16 Uhr für die Teilnehmer vorbereitet. Zu Beginn gilt es, sich ein Einsatzfahrzeug zu bauen. Das besteht aus Papier und sollte schnell gehen.

An der zweiten Station geht es schon ans Eingemachte. Es gilt einen Sandsack zu befüllen. Da kommt es auf die richtige Menge an. Richtig sportlich wird es bei der dritten von sechs Aufgaben. Hier kommt es auf Zielgenaugkeit an. Ein guter Wurf, und die Lücke im Sandsackwall ist verschlossen.

Im Anschluss, bei der vierten Aufgabe, sind die Logistiker gefragt. Denn es geht darum, die Säcke effizient und sicher zu stapeln. Die letzen beiden Aufgaben sind geheim. Nur eines ist bekannt: Können und Geschicklichkeit sind da gefragt.

Vor Ort wird ein Tagessieger ermittelt, der mit einem Überraschungspaket belohnt wird. Parallel zum Wettbewerb informiert das THW über das Thema Hochwasser und zeigt seine Aufgaben und Leistungsfähigkeit. (krup)

Samstag, 7. September, 10 bis 16 Uhr, THW-Gelände an der Augsburger Straße

