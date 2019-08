vor 26 Min.

Angeklagter im Prozess um totgeprügelten Leiharbeiter gibt Erklärung ab

Während eines Trinkgelages im Sommer 2018 kommt es zum Streit. Ein Este wird am nächsten Morgen tot in einer Pension in Schwabmünchen gefunden. Ein Litauer steht nun vor Gericht.

Von Michael Lindner

Es sollte ein schöner Freitagabend für den inzwischen 40-jährigen Mann aus Litauen werden, schließlich hatte er etwas zu feiern. Es war sein letzter Arbeitstag in Deutschland, wo er für ein großes Logistikunternehmen auf dem Lechfeld als Zusteller arbeitete. Am Samstag wollte er wieder zurück in seine Heimat fahren. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen ging es für den 1,86 Meter großen und rund 110 Kilogramm kräftigen Mann zur Polizei. Seit mehr als einem Jahr sitzt er nun in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Er soll einen 46 Jahre alten Esten in einer kleinen, nur neun Zimmer großen Pension in der Wertachau-Siedlung in Schwabmünchen totgeprügelt haben.

Am Dienstag begann die Verhandlung vor der 8. Strafkammer des Landgerichts Augsburgs gegen den Leiharbeiter aus Osteuropa. Laut Anklage soll der 40-Jährige im ersten Stock der Pension mit dem Opfer und dessen Kollegen, einem 58 Jahre alten Mann aus Estland, auf deren Zimmer im ersten Stock einige Flaschen Alkohol getrunken haben. Irgendwann sollen die Männer in Streit geraten sein. Im Flur kam es dann zu der folgenschweren Auseinandersetzung: Der Angeklagte soll auf den 46-Jährigen mehrfach mit den Fäusten eingeschlagen haben. Doch nicht nur das, er soll ihn auch gewürgt und mit den Füßen getreten haben.

Der angegriffene Leiharbeiter überlebte die Attacke in Schwabmünchen nicht

Der Este überlebte die Attacke, bei der auch der Kehlkopf brach, nicht. Der Leiharbeiter starb infolge der massiven Gewalteinwirkung gegen den Kopf an inneren Blutungen. Eine Mitarbeiterin der Pension fand den leblosen Mann am nächsten Morgen gegen 7 Uhr im Flur. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Esten feststellen.

Zu Beginn der Verhandlung verlas Rechtsanwältin Alexandra Gutmeyr von der Augsburger Kanzlei Müller & Müller eine Erklärung für ihren Mandanten. Demnach haben sich die Männer zufällig im Flur der Pension getroffen. Nach dem Streit im Zimmer habe ihr Mandant auf dem Flur den Esten einmal geschlagen. An mehr könne er sich wegen des immensen Alkoholkonsums nicht mehr erinnern.

Der Angeklagte sagte vor dem Augsburger Landgericht aus, dass er betrunken gewesen sei

Der angeklagte Litauer sagte vor Gericht aus, dass er mit einem Bekannten nach Dienstschluss reichlich Alkohol getrunken habe. Eine Flasche Schnaps haben sie gemeinsam geleert, dazu jeweils einige Flaschen Bier. Nach dem Abendessen auf dem Zimmer sei er mit seinem Kollegen an die Hotelbar gegangen, trank dort noch ein paar Gläser Whisky. Gegen 23 Uhr wollte der Angeklagte laut eigener Aussage auf sein Zimmer gehen, traf auf dem Flur auf die beiden ihm bis dahin unbekannten Esten und ging zu ihnen ins Zimmer. Dort wurde weiter getrunken. Nach dem Vorfall im Flur – an den er sich nur noch bruchstückhaft erinnere – legte er sich ins Bett. Am nächsten Morgen bemerkte er den Toten auf dem Flur und ließ über einen Bekannten die Polizei rufen, so der 40-Jährige.

Der erste Zeuge in diesem Leiharbeiterprozess war der 58-jährige Zimmergenosse des getöteten Esten. Dieser behauptete, dass das Dreier-Gespräch auf ihrem Zimmer immer hitziger wurde, als es um politische Themen ging – nicht zuletzt sei dies dem reichlichen Alkoholkonsum aller drei geschuldet. Als er dem Litauer riet, das Zimmer zu verlassen, habe dieser unvermittelt mehrmals auf ihn eingeschlagen. Das spätere 46-jährige Opfer habe den Angeklagten dann gegen 1 Uhr nachts aus dem Zimmer geworfen. Was danach geschah, wisse er nicht mehr. Er sei sofort eingeschlafen.

Am nächsten Morgen habe die Polizei ihn geweckt und vom Tod seines Zimmergenossen, mit dem er 15 Jahre lang zusammen arbeitete und der ein großartiger Mensch und Familienvater gewesen sei, erzählt. Der Prozess gegen den Litauer wird am Mittwoch fortgesetzt.

