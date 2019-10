21:00 Uhr

Angeregte Diskussionen übers Weltretten

Zum Start des Umwelt-Kongresses in Königsbrunn sprechen Aktivisten, Wirtschaftsexperten und Wissenschaftler über Klimaprobleme. Welche Lösungsansätze sie haben.

Von Andrea Collisi

Beim ersten Umweltkongress tauschten sich Junge und Ältere in der Jugendfreizeitstätte Matrix aus zur Frage: Was können wir tun angesichts der drohenden Klimakatastrophe, des überhöhten CO² Ausstoß, den wir alle täglich produzieren? Die Veranstaltung am Donnerstagabend war der offizielle Auftakt des dreitägigen Kongresses „Komm, Erde retten“ des Kreisjugendrings, der am heutigen Samstag mit einem großen Festival endet. Bei einer Podiumsdiskussion mit vorgeschalteten Impulsreferaten diskutierten Wissenschaftler, Aktivistinnen von Fridays for Future sowie Vertreter von Politik und gemeinnützigen Organisationen miteinander.

Bei dem Kongress wurde der Schwerpunkt an den ersten beiden Tagen auf Bildung und Information gesetzt. Insgesamt 16 Klassen aus weiterführenden Schulen der Stadt Königsbrunn und aus dem Landkreis nahmen an Workshops zu Themen wie Umwelt und Ökologie, Ernährung, Kosmetik, zum Konsumverhalten oder dem Einkauf regionaler wie fairer Produkte. Initiatorin Angi Klecker bedankte sich bei der offiziellen Eröffnung für das Interesse bei den Anwesenden, die sie mit „Liebe Erdlinge, liebe Mitgeschöpfe“ ansprach. Sie bekannte, selbst seit Jahren vegan lebend, dass sie schon immer ein „Ökofuzzi“ gewesen sei. Es mache sie glücklich, dass sich doch allmählich etwas ändern würde, wenn auch sehr spät. „Wir haben auf Kosten der kommenden Generationen gelebt, jetzt müssen wir umkehren und es geht nicht anders als durch Verzicht“, unterstrich sie ihr großes Anliegen.

Der Umweltkongress in Königsbrunn soll nur ein Auftakt sein

Sie verstehe diesen Umweltkongress als Auftaktveranstaltung, dem weitere Bildungsarbeit im Bereich von Umweltpädagogik folgen solle, sagte Klecker. Am Ende las sie aus einem Buch von Tierrechtsautorin Daniela Böhm, aus deren Buch „Der träumende Planet“ von den Nahtoderfahrungen des blauen Planeten und bekannte, dass sie dabei stets mit Tränen kämpfen müsse.

Engagiert für die Umwelt sprachen sich alle nachfolgenden Redner in ihren Wortbeiträgen oder Impulsreferaten aus. Nina Tucherer von der Freizeitstätte Matrix warb als Aktivistin von Fridays for Future kämpferisch für die Ziele der Bewegung. Sie betonte, es sei keine vorübergehende Laune oder Faulheit nicht in die Schule zu gehen, sondern ein Aufschrei einer Jugend, die sich frage, ob man in diese Welt überhaupt Kinder setzen könne, da sie möglicherweise eines Tages um sauberes Wasser mit anderen kämpfen müssten. Sie gab zu, dass sie selbst nicht immer in allem konsequent handeln würde und nichts davon halte sich gegenseitig anzuklagen. Aber gemeinsam Fürsorge und Liebe für den Planeten aufzubringen, das könne jeder.

Philipp Bonaventura Vertreter der Augsburger Gruppe von Fridays for Future unterstrich diese Gedanken und sprach auch von tiefer Verunsicherung seiner Generation. Der Student der Wirtschaftswissenschaft führte deutlich aus, die ganze Gesellschaft und die Politik seien gefordert. Diese hätte aber, das sähe man an dem verabschiedeten Klimapaket, bisher unzureichende Konzepte.

Wissenschaftler hat seine Flüge deutlich eingeschränkt

Aus wissenschaftlicher Sicht unterstützte Professor Dr. Wolfgang Buermann diese Statements und führte in seinem Vortag über den Klimawandel aus, wie gravierend sich seit 1950 die Erd- und Wassererwärmung auswirkt mit den entsprechenden Folgen von Hitze und Dürre, von Stürmen und Tsunamis bis zum Artensterben. Er zeigte dazu entsprechende Folien und Fakten. Wie er neben der Wissenschaft auch persönlich seinen Teil dazu beitragen könne, erklärte er später in der Diskussion: Er, der 25 Jahre in den USA und Großbritannien gelebt und gelehrt habe, fliege pro Jahr nur noch einmal zu einem Kongress. Alles andere versuche er via Skype oder digitaler Konferenzschaltung. Dr. Markus Litpher vom Vorstand der Lechwerke warb mit seinem Referat „Grün, regional digital“ für die Technologie in Ergänzung zu Verzicht im Lebenswandel, Er zeigte in seiner Präsentation angefangen von der LED und Fotovoltaik bis hin zu der Suche nach der effizienten Speicherung von Strom, dass man Technologie für den Umbau unsere Energielandschaft positiv einsetzen könne.

Michael Schnitzlein vom Herzwerk Gemeinwohl brachte einen gewichtigen Aspekt mit seinem Vortrag in die Diskussion. Er forderte neue Werte in der Wirtschaft und stellte die Gemeinwohlökonomie in den Vordergrund. Er zeigte auf, dass man den Konsumenten sehr wohl lenken könne und gerade die Politik viele Möglichkeiten der Weichenstellung habe, indem sie ethisch vertretbare Produkte gegenüber konventionellen Produkten durch beispielsweise Zoll- und Steuervorteile preiswerter und attraktiver mache.

Mittels Ampelsystem sei für den Verbraucher es leicht erkennbar und die Kategorien Mitbestimmung, Transparenz, ökologischen Nachhaltigkeit, Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit seien alles welche, die man als Menschenrechtskonventionen bereits längst beschlossen habe, man müsse es nur umsetzen.

