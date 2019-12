vor 51 Min.

Angestellte klaut Tausende Zigaretten sowie Bargeld aus Tankstelle

Eine 37-jährige Frau nimmt Geld und Zigaretten im Wert von rund 11.000 Euro aus einer Tankstelle mit und setzt sich nach Italien ab. Nun wurde sie verurteilt.

Von Michael Lindner

Es war eine Kurzschlussaktion, die nun für eine 37-Jährige aus dem südlichen Landkreis Augsburg große Folgen hat. Die Frau hatte im Sommer dieses Jahres einen heftigen Streit mit ihrer Mutter. Worum es ging, das wurde bei der Verhandlung am Augsburger Amtsgericht nicht erwähnt. Eine Kleinigkeit sei es aber wohl nicht gewesen, sonst hätte die Angeklagte nicht den folgenschweren Entschluss gefasst, wegen dem sie nun vor Gericht stand.

Die 37-Jährige wollte abhauen, sich ins Ausland absetzen, fernab von ihrer Mutter. Doch das spontane Vorhaben hatte einen Haken: Es fehlte der Frau am notwendigen Kleingeld. Da kam der Angeklagten, die in einer Tankstelle arbeitete, die vermeintliche Lösung. Sie wollte sich bei ihrem Arbeitgeber bereichern.

Mit Zigaretten im Wert von 8500 Euro reist die Frau nach dem Diebstahl nach Italien

Also ging die Frau an jenem Freitagabend im August dieses Jahres nach 22 Uhr, als die Tankstelle bereits geschlossen hatte, in den Shop und nahm das Bargeld in Höhe von rund 2450 Euro an sich. Doch damit nicht genug. Stangenweise Zigaretten transportierte die Frau in ihr Auto. Gesamtwert dieser Beute: mehr als 8500 Euro. Mit der wertvollen Fracht und dem gestohlenen Geld an Bord fuhr sie bis nach Italien. Dort geriet sie allerdings an die falschen Leute, Auto und Zigaretten waren weg. Die Frau meldete sich von Italien aus telefonisch bei ihrem Anwalt und stellte sich nur eine Woche nach dem Diebstahl der Polizei in Deutschland.

Kurz nachdem sie wieder zurück in Deutschland war, zahlte sie ihrem Arbeitgeber 13.000 Euro als Wiedergutmachung. Damit war der gesamte Schaden des Diebstahls, unter anderem musste die Schließanlage erneuert werden, abgedeckt. Das Geld hatte die Angeklagte zuvor von ihrer Mutter erhalten, mit der sie sich in der Zwischenzeit wieder versöhnt hat.

Bewährungsstrafen zwischen zwölf und 16 Monaten für den Diebstahl gefordert

Die Staatsanwaltschaft beantragte für die vierfach vorbestrafte Frau eine 16-monatige Freiheitsstrafe, die gerade noch zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Zudem solle sie eine Geldauflage in Höhe von 3000 Euro leisten. Verteidiger Klaus Rödl hielt für die „Kurzschlusstat“ eine einjährige Bewährungsstrafe samt 1500 Euro Geldauflage für angemessen. Seine Mandantin lebt wieder bei ihrer Mutter und ist derzeit auf der Suche nach Arbeit.

Richterin Susanne Scheiwiller verurteilte die Frau wegen Diebstahls zu einer 14-monatigen Bewährungsstrafe, da sie das Vertrauen ihres Arbeitgebers missbraucht und einen beträchtlichen Schaden angerichtet hat. Zudem muss die 37-Jährige 250 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Das Urteil ist rechtskräftig.

Themen folgen