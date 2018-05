vor 21 Min.

Angler entdeckt Leiche in Fischweiher

In einem Fischweiher entdeckt ein Angler eine Leiche. Die Obduktion steht zwar noch aus, aber die Polizei hat schon eine Vermutung, was dahinter steckt.

Eine grausige Entdeckung machte am Montagabend ein Angler gegen 19.45 Uhr in einem Fischweiher in der Benzstraße in Königsbrunn. Er fand die Leiche eines Mannes im Wasser. Die Freiwillige Feuerwehr Königsbrunn barg die Leiche des 63-Jährigen. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Augsburger Polizei geht nicht davon aus, dass der Mann einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. „Es gibt keinen Hinweis auf Gewalteinwirkung oder ein Verschulden Dritter“, sagte ein Polizeisprecher gegenüber unserer Redaktion. Auch Hinweise auf einen Selbstmord gebe es keine: „Wir gehen von einem natürlichen Ableben oder einem Unfall aus. Aber endgültigen Aufschluss wird erst die rechtsmedizinische Untersuchung bringen, die noch aussteht“, so der Polizeisprecher. (nos)