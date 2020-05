vor 2 Min.

Anmeldung für Realschule und Gymnasium

Wie der Ablauf geplant ist

Die Anmeldung an der Leonhard-Wagner-Realschule und am Gymnasium Schwabmünchen laufen in der Corona-Krise etwas anders ab als gewohnt. Beide Schulen haben ihr Anmeldeverfahren untereinander abgestimmt und verzichten auf eine persönliche Anmeldung des Kindes durch die Erziehungsberechtigten. Die Eltern und Erziehungsberechtigten werden gebeten, alle erforderlichen Unterlagen zusammenzustellen und in der Schule in einem verschlossenen Umschlag abzugeben. Dazu werden in beiden Schulen Einschreibeboxen in den Eingangsbereichen aufgestellt. Nach Sichtung und Prüfung aller Unterlagen bestätigen die Schulen den Eltern dann den Eingang der Anmeldung per Mail.

Die Anmeldung findet an beiden Schulen von Montag, 18. Mai, bis Mittwoch, 20. Mai, statt. Die Schulen sind jeweils von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

Eine Beratung bezüglich der Anmeldung findet heuer ausschließlich telefonisch statt. Während der Anmeldetage von Montag bis Mittwoch sind die Schulleiter von Realschule und Gymnasium jeweils von 12 bis 14 Uhr erreichbar.

Folgende Unterlagen sind bei der Einschreibung vorzulegen: das ausgedruckte und von beiden Erziehungsberechtigten unterschriebene Anmeldeformular der Online-Voranmeldung, das Übertrittszeugnis der Grundschule im Original, der Geburtsschein oder die Geburtsurkunde in Kopie, ein Nachweis im Sinne des Masernschutzgesetzes (zum Beispiel die Kopie des Impfbuches) und gegebenenfalls ein Sorgerechtsbescheid.

