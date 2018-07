vor 49 Min.

Anstoßen auf zehn Jahre Erfolgsgeschichte

Mehr als 50 Projekte im Begegnungsland Lech-Wertach werden mit zwölf Millionen Euro gefördert

Von Petra Manz

Zum zehnjährigen Bestehen des Vereins Begegnungsland Lech-Wertach, taggenau zum 30. Juni, hatte Bürgermeister Franz Feigl als Vorsitzender zu einem Festakt auf die Königsbrunner Gautsch eingeladen. Um die Bedeutung des Vereins für die Region ermessen zu können, muss man wissen, dass mit seiner Anerkennung als LEADER-Aktionsgruppe durch das bayerische Landwirtschaftsministerium in diesen zehn Jahren Fördermittel aus dem Maßnahmenprogramm der Europäischen Union innovativen Aktionen im ländlichen Raum zufließen konnten. Mehr als 50 Projekte mit einem Volumen von rund zwölf Millionen Euro konnten seither von der Aktionsgruppe in der Region initiiert, begleitet oder umgesetzt werden.

Grund genug für zahlreiche Ehrengäste und geladene Bürger, auf den Bierbänken vor der Showbühne des Gautschzeltes anzustoßen und Schmankerl in gemütlicher Atmosphäre zu genießen. Das Lech-Wertach-Orchester unter Leitung von Wolfgang Scherer sorgte für musikalische Umrahmung. Natürlich waren auch Feigls Bürgermeisterkollegen aus den benachbarten Gemeinden im Begegnungsland, wie Bobingen, Oberottmarshausen, Kleinaitingen, Klosterlechfeld, Untermeitingen, Graben, Schwabmünchen, unter den Gästen.

Als Gastgeber und Vorsitzender skizzierte Feigl die Geschichte der Regionalentwicklung Begegnungsland Lech-Wertach, die heute den kompletten Süden des Landkreises Augsburg plus Obermeitingen repräsentiert. Die Besonderheit der Leader-Arbeit, so Feigl, sei, dass jeder Bürger, jeder Verein, jedes Unternehmen, jede Kommune sich einbringen kann, um mit seinen Ideen die Region lebenswerter und wettbewerbsfähiger zu gestalten. Das Sozialraumprojekt „Wir daheim auf dem Lechfeld“, „Regionale Schulungsküche in Bobingen“, „Lebendiges Wasser“ im Luitpolt-Park Schwabmünchen sind beispielhaft zu nennen.

Die engagierten Menschen im Begegnungsland rückte auch Bildungsstaatssekretärin Carolina Trautner in ihrer Festaktrede in den Vordergrund und bezeichnete sie als das wertvollste Potenzial der LEADER-Aktionsgemeinschaften, um im partnerschaftlichen Miteinander eine lokale Entwicklungsstrategie auf die Beine zu stellen. Gemeinsames Handeln, innovatives Denken und Pioniergeist – diese Qualitäten im Begegnungsland nahm auch Erich Herreiner, zuständiger LEADER-Koordinator im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen, in seiner Rede auf, in der er seine persönlichen Erfahrungen im Amt mit der LEADER-Aktionsgruppe Begegnungsland Lech-Wertach über die vergangenen zehn Jahre nachzeichnete.

Mit Herreiners Botschaft an die Aktionsgruppe, ihre Beharrlichkeit und ihr Engagement weiter zu pflegen und sich selbst treu zu bleiben, ging der Festakt in den lockeren Teil des Abends über.

