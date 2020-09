vor 34 Min.

Anwohner der Schwabmünchner Fuggerstraße müssen auf schnelles Internet warten

Plus Im Zuge der Straßensanierung wird im Schwabmünchner Zentrum Glasfaserkabel verlegt. Doch der Anschluss wird noch dauern.

Von Reinhold Radloff

Es geht voran: Wichtige Teile der Fuggerstraße in Schwabmünchen sind nach der Sanierung wieder befahrbar. Die Gehwege und Parkbuchten sind so gut wie fertig. Ende November soll die Asphalt-Tragschicht an der Straße aufgebracht werden. Doch bis dahin ist noch viel zu erledigen, zum Beispiel in Sachen Glasfaserverlegung.

Denn noch ist das Netz, das den Anwohnern leistungsfähigeres Internet ermöglichen soll, nicht einsatzbereit. Wie die Firma LEWTelNet mitteilt, sind in den ersten Bauabschnitten die Leerrohre verlegt, die Infrastruktur aber noch nicht nutzbar. Die Verlegung im Bauabschnitt fünf soll in Kürze folgen.

Schnelles Internet in der Schwabmünchner Fuggerstraße erst ab kommendem Jahr

Die Leerrohre können nach Auskunft von Ingo Butters von der Abteilung Kommunikation und Marketing der Lechwerke AG immer erst eingebracht werden, wenn Gas und Wasserleitungen schon liegen und die Randsteine gesetzt sind, also wenn der Tiefbau abgeschlossen ist.

Die Glasfasern, die nur einen Durchmesser von etwa einem Zehntel eines menschlichen Haares haben, werden dann mit Druckluft in die Leerrohre eingeschossen. Damit sie nicht beschädigt werden, muss die Außentemperatur stimmen.

Erst nach Abschluss der Bauarbeiten Ende des Jahres sollen die Haushalte und Geschäfte entlang der Fuggerstraße an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Dies wird dann voraussichtlich noch einmal drei Monate dauern. Nach Angaben von Butters können die Anschlüsse damit wohl erst im zweiten Quartal 2021 genutzt werden.

1630 Haushalte in Schwabmünchen sind an Glasfasernetz angeschlossen

Im Schwabmünchner Stadtgebiet wurden inzwischen mehr als 1630 Haushalte über das Förderprogramm des Freistaates Bayern an das Glasfasernetz angeschlossen.

„Ein Glasfaseranschluss ist heute bereits zehn bis 20 mal schneller als Internet über einen herkömmlichen Anschluss“, sagt Thomas Renz, Leiter Kommunikation der Lechwerke. Wie viel leistungsfähiger die Glasfaser gegenüber dem bisherigen Kupferkabel ist, hänge auch mit dem jeweiligen Anbieter zusammen.

