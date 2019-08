vor 50 Min.

Anwohner von Untermeitinger Spielplatz fordern Ruhe

Dieses Plakat wurde von einer Anwohnerin am Spielplatz angebracht.

Der neu sanierte Spielplatz in der Untermeitinger Keltenstraße zieht viele Kinder an. Das Geschrei stört einige Nachbarn. Sie fühlen sich im Stich gelassen.

Von Daniel Weber

Die Kinder auf dem Spielplatz in der Keltenstraße haben ganz offensichtlich jede Menge Spaß. Sie hangeln schreiend am Klettergerüst, rutschen mit lautem Kreischen die Rutsche hinunter und rufen ihren Eltern vom Gipfel des Boulder-Felsens zu. Nachdem die Gemeinde Untermeitingen den Spielplatz saniert hat, lockt er viele Kinder und Familien an. Weniger froh darüber sind einige Anwohner. Mehr spielende Kinder bedeuten für sie vor allem eines: mehr Lärm.

An einem Gartenzaun, der an den Spielplatz grenzt, hängt ein großes Banner mit der Aufschrift „Auch Anwohner haben ein Recht auf Ruhezeiten!“ Vor Kurzem hat es eine hitzige Diskussion auf Facebook losgetreten: Die einen finden es unverschämt, den Kindern das Spielen verbieten zu wollen, die anderen zeigen Verständnis für die lärmgeplagten Nachbarn.

Vor allem am Wochenende kommen sehr viele Kinder zum Spielplatz in der Keltenstraße

Die Frau, die das Banner anbrachte, will ihren Namen nicht öffentlich nennen. „Bei Kinderlärm bin ich nicht empfindlich“, versichert sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch an Wochenenden seien rund 40 Kinder gleichzeitig an den Geräten, das Geschrei höre den ganzen Tag nicht auf. Viele Besucher seien ihrer Meinung nach zudem Eltern, die den Spielplatz als Picknick-Areal nutzen oder selbst auf dem Volleyball-Platz spielen. Abends kämen dann die Jugendlichen. „Sie fahren zum Teil mit ihren Mopeds auf den Spielplatz und mit Fahrrädern die Rutsche hinunter“, kritisiert die Anwohnerin. Auch Alkohol sei dann im Spiel. Auf Dauer sei der Lärm für sie einfach zu viel.

Gerade wegen der Jugendlichen sei der Spielplatz erneuert worden, sagt Bürgermeister Simon Schropp. Weil die über 40 Jahre alte Anlage ziemlich marode war, seien nicht mehr viele Eltern und Kinder dorthin gekommen. Nun seien wieder mehr Erwachsene vor Ort, die die Jugendlichen zurechtweisen, wenn sie über die Stränge schlagen, erzählt Schropp. Die Sanierung sei unter anderem auf Wunsch einiger Anwohner geschehen. Schropp hat auch eine Idee, wie sichergestellt werden kann, dass wie vorgeschrieben ab 20 Uhr Ruhe herrscht: „Bald bekommt Untermeitingen eine Sicherheitswacht. Die kann abends auf dem Spielplatz nach dem Rechten sehen.“

Eine Anwohnerin des Spielplatzes ärgert sich über die Gemeinde Untermeitingen

Die Anwohnerin mit dem Banner plant hingegen, das Haus zu verkaufen, das sie erst vor zwei Jahren gebaut hat. Der Gemeinde wirft sie vor, sie und die anderen Nachbarn des Spielplatzes bei der Erneuerung nicht mit einbezogen zu haben. Außerdem habe die Gemeinde ihr eine Efeuwand am Zaun nicht erlaubt. Stattdessen wurde eine Hecke auf dem Gelände vor ihrem Zaun gepflanzt. Sie ist allerdings erst hüfthoch.

Bürgermeister Schropp weist die Vorwürfe zurück: Das Haus der Frau sei sieben Meter über der Baugrenze errichtet worden und somit deutlich näher am Spielplatz als vom Bauamt vorgesehen. Zudem habe eine Hecke das Grundstück vom Spielplatz abgeschirmt, doch die sei beim Bau des neuen Hauses entfernt worden. Eine Efeuwand als Ersatz erlaube der Bebauungsplan nicht. Und die Gemeinde habe bereits bei der Planung des neuen Spielplatzes darauf geachtet, dass die Geräte möglichst weit von den Grundstücken entfernt stehen.

Jugendliche werfen Müll in die Gärten der Anwohner

Doch nicht nur der Lärm macht manchen Anwohnern zu schaffen. Im Garten mit dem Banner lande immer wieder Abfall, berichtet die Besitzerin. Doch meistens entsorge die Jugend leere Tüten und dergleichen im Grundstück einer anderen Anwohnerin. Sie beschwere sich oft bei den Jugendlichen und ziehe so deren Unmut auf sich. Tatsächlich schimpft diese Frau gerade vom Balkon herab über zwei junge Erwachsene, die Slacklines zwischen den Bäumen aufspannen.

Einer von ihnen ist Jugendpfleger Manuel Fischer. Er bereitet den Slackline-Park für das Ferienprogramm vor, bald ist er umringt von einer Kinderschar. „Ich wohne selbst nur drei Häuser vom Spielplatz entfernt“, sagt er. Den neuen Spielplatz sieht er als tolle Plattform für die Jugendarbeit. Um Streit mit den Anwohnern zu vermeiden, lud er sie alle zur Einweihungsfeier ein und gab ihnen die Nummer der Jugendpflege, damit Probleme schnell und unbürokratisch gelöst werden können. Bisher habe sich noch kein Anwohner bei ihm gemeldet, sagt Fischer. Auch an die Polizei hat sich 2019 noch niemand wegen Vorfällen auf dem Spielplatz gewandt. Nur ein einziger Beschwerdebrief sei im Rathaus eingetroffen, berichtet Bürgermeister Schropp.

Eine Gruppe Mütter, die auf einer Bank sitzt und dem Nachwuchs beim Spielen zusieht, kann den Ärger der Anwohner nur schwer nachvollziehen. „Den Spielplatz gibt es schon so lange. Wer hierher zieht, muss mit Lärm rechnen“, sind sie sich einig. Den Unmut wegen der Jugendlichen verstehen sie schon eher. Aber irgendwo müssten auch die sich treffen dürfen.

