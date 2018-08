00:34 Uhr

Anziehendes aus England und den USA

Heidi Mairhörmann hat im Secondhandladen einen Hut gesucht und etwas Schöneres gefunden

Ein kleiner Anhänger, eine Duftseife, exotische Gewürze oder ein Kühlschrankmagnet – Souvenirs sind Erinnerungen an einen besonderen Urlaub. Mit ihnen verbunden sind Bilder und Geschichten, die noch Jahre später präsent sind. Genau diese Geschichten sucht die Redaktion jetzt. Schildern Sie Ihre besonderen Erlebnisse, die Sie mit einem Mitbringsel verbinden, und gewinnen Sie so ein wenig Erholung vor der Haustüre. Diesmal geht es um Kleidung.

Mairhörmann aus Grimoldsried hat ihr Souvenir Ende Juni während eines Besuchs bei Freunden in Bournemouth (Südengengland) gefunden. „Gemeinsam wollten wir am Wochenende das Vintage Shake and Stir Festival besuchen. Zur Vervollständigung meines Outfits benötigte ich noch eine passende Kopfbedeckung“, schreibt sie.

„Als Tipp bekam ich die Adresse eines Secondhandladens in Pokesdown, den ich am Samstagvormittag aufsuchte. Auf Nachfrage nach Accessoires schickte mich der Verkäufer ans Ende des Shops eine enge gusseiserne Wendeltreppe hinunter. Es roch ziemlich muffig und auf gefühlten drei Quadratmetern gab es jede Menge Hüte, Schuhe und Taschen. Mein Blick fiel sofort auf einen Hut, und als ich ihn hochnahm, entdeckte ich eine verstaubte Handtasche. Als ich sie öffnete, kam ein wahres Schätzchen zum Vorschein. Eine lindgrüne mit Strasssteinen besetzte Sonnenbrille aus den 50er-Jahren. Ich ging zur Kasse und bezahlte für Brille und Tasche 23 Pfund. Als wir uns am Abend trafen, fragten meine englischen Freundinnen, alle gut „behütet“, wo denn mein Hut sei. Vor lauter Begeisterung über mein Schnäppchen hatte ich vergessen, einen Hut zu kaufen. Ich war an diesem Abend zwar die Einzige ohne Kopfbedeckung, aber mit einer rattenscharfen Sonnenbrille. Die Brille ist sehr fragil und nicht unbedingt alltagstauglich. Sie liegt jetzt auf meinem Schreibtisch und erinnert mich an die schönen Tage in Bournemouth“, schreibt sie. Den passenden Hut will sie im nächsten Jahr finden.

Birgitt Leinen aus Stadtbergen schreibt: „In unseren Urlauben sammeln wir Steine oder Sand.“ Wenn sie mit dem Flugzeug reisen, seien die Mitbringsel immer etwas leichter. „Waren wir aber mit dem Wohnmobil unterwegs, durften die Souvenirs auch mal etwas größer ausfallen.“ So finden sich in ihrem Garten diverse Steine aus allen möglichen Ländern, wie zum Beispiel Vulkangestein von Ätna und Vesuv, aber auch kleinere Steine von Madeira, Kreta, Sizilien, Ischia, Wales, Dorset, Norwegen und so weiter. Doch auch Erinnerungen an Wertach und Lech haben Platz im Garten. „Einen unserer größeren Highlight-Steine haben wir bei einer Inselwanderung auf der Insel Krk entdeckt und er musste unbedingt mit nach Stadtbergen.“ Ihr Mann schleppte ihn im Rucksack in sengender Hitze einige Kilometer den Küstenpfad entlang bis zum Wohnmobil. Zu Hause wurde er dann mit einem Metallfuß versehen, hat nun einen würdigen Platz in dem Garten gefunden und erinnert die Leinens an ihren wunderschönen Insel-Hopping-Urlaub in Kroatien.

Bauer, Redakteur aus Königsbrunn, freut sich immer, wenn es ihn in die USA verschlägt. Als Fan diverser ur-amerikanischer Sportarten kann er sich dort mit Trikots seiner Lieblingsspieler eindecken.

Im Mutterland von Football, Basketball und Co. gibt es nicht nur eine größere Auswahl an aktuellen Trikots, bei gut sortierten Geschäften findet man auch alte Stücke der Stars früherer Jahre. Die passenden Klamotten gibt es nicht nur in Erwachsenengrößen. Vom letzten Besuch in Pittsburgh brachte er auch noch einen Strampelanzug in den Farben des Lieblingsteams mit, damit die künftige Tochter im nächsten Sommer auch vernünftig gekleidet ist. Spendiert wurde das Teil in Größe 86 von zwei netten Kollegen: „Verrückte Fans muss man unterstützen“, haben sie gesagt. Danke dafür. (adi/AZ)

