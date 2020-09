vor 26 Min.

Aquarium oder Brauerei? Wie der Wasserturm genutzt werden könnte

Plus Aquarium, Bühnenturm oder doch Brauerei: Im Rahmen einer Prüfung haben Studenten spannende Ideen für den Schwabmünchner Wasserturm entwickelt.

Von Felicitas Lachmayr

Mit neuen Ideen im Kopf haben Studenten aus München den Schwabmünchner Wasserturm unter die Lupe genommen. Im Rahmen eines Studienprojekts entwickelten sie alternative Nutzungskonzepte für das stadtbildprägende Gebäude. Die Ergebnisse sind bald auch für Besucher zu sehen.

Acht Konzepte haben die Studenten vorgelegt. Während eine Gruppe die Einrichtung von Büroräumen und Wohnungen bevorzugt, sieht ein anderer Entwurf den Bau eines Aquariums im inneren des Turms vor. Selbst eine Nutzung als Brauerei oder Bühnenturm bei Theateraufführungen unter freiem Himmel schlossen die Studenten nicht aus.

„Es sind wirklich kreative Ansätze dabei“, sagt Schwabmünchens Stadtbaumeister Stefan Michelfeit. Doch er stellt auch klar: „Es handelt sich dabei nicht um eine Auftragsvergabe seitens der Stadt, sondern um ein reines Studienprojekt.“ Die Stadt rege derzeit keine weitere Nutzung des Wasserturms an.

Im Wasserturm war früher das Heimatmuseum untergebracht

Bis heute dient das zwischen 1908 und 1910 errichtete Gebäude seinem ursprünglich Zweck: der Wasserversorgung. Lange war dort auch das Heimatmuseum untergebracht. Doch mit dem Umzug in ein eigenes Gebäude bliebt der Wasserturm leer. Aktuell nutzt die Stadt die Räume lediglich als Lagerraum. Wie Michelfeit erklärt, sind dort beispielsweise die Wahlurnen untergebracht. Daran wird sich so schnell wohl auch nichts ändern.

Trotzdem freut sich der Stadtbaumeister über das Interesse am Schwabmünchner Wahrzeichen und den alternativen Blick, den die Studenten auf das Gebäude geworfen haben. „Es ist schön, in Ideen zu schwelgen und zu überlegen, was alles möglich wäre“, sagt Michelfeit. So ein Projekt habe es in Schwabmünchen noch nicht gegeben.

Der Wasserturm ist eines der markanten Gebäude im Stadtgebiet von Schwabmünchen. Bild: Reinhold Radloff

Entstanden ist das Ganze über persönliche Kontakte. Der Statiker, der den Schwabmünchner Wasserturm vor einigen Jahren untersuchte, ist am Lehrstuhl der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München tätig, an dem auch Barbara Berger arbeitet.

Sie hatte die Idee zu dem Projekt. Unter ihrer Anleitung stellten sich 18 Studenten der Aufgabe, ein alternatives Nutzungskonzept für den Turm zu entwickeln. Unter dem Motto „Wasserturm Schwabmünchen – ein Turmbauwerk für Wasserversorgung und mehr“ überlegten sie, wie sich das Schwabmünchner Wahrzeichen mit einer neuen Funktion auch für Bürger aktivieren lässt, ohne dabei den laufenden Betrieb zu stören.

Studenten mussten Entwürfe auf Realisierbarkeit hin prüfen

Ein Semester hatten sie dafür Zeit. Wegen der Corona-Krise mussten sie sich online austauschen, ein Besuch des Turm blieb ihnen verwehrt. Doch davon ließen sich die Studenten nicht entmutigen. In Gruppen erarbeiteten sie Konzepte, für die nicht nur eine eingehende Bestandanalyse hinsichtlich der Geschichte, Konstruktion und Funktion des Wasserturms notwendig war.

Die Studenten mussten ihre Entwürfe auch auf die bauliche Realisierbarkeit überprüfen. Dafür galt es, brandschutztechnische, statisch sowie bauphysikalische Aspekte zu berücksichtigen. Auch die architektonische Gesamtkomposition spielt bei der Bewertung eine Rolle.

So entstanden acht verschiedene Studienarbeiten. „Die Entwürfe sind alle realisierbar“, sagt Schwabmünchens Stadtbaumeister. „Ob sie allerdings auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll und machbar wären, müsste man noch mal prüfen.“ Michelfeit hat selbst Architektur studiert und weiß um die Entwurfsaufgaben, denen sich die Studenten stellen müssen. „Es handelt sich dabei meist um theoretische Arbeiten, die nicht darauf ausgelegt sind, tatsächlich realisiert zu werden“, sagt er.

Besucher können Arbeiten der Studenten sehen und den Turm besteigen

So wird sich auch am Schwabmünchner Wasserturm erst einmal nichts ändern. Doch darüber sinnieren, was alles möglich wäre, können Besucher am Sonntag, 4. Oktober.

Dann werden die Arbeiten der Studenten von 14 bis 16 Uhr im Wasserturm gezeigt. Besucher haben dann auch die Möglichkeit, den 45 Meter hohen Wasserturm zu begehen und von oben einen selten Blick auf Schwabmünchen zu werfen, wie Michelfeit erklärt.

Wegen der coronabedingten Auflagen ist die Besucherzahl allerdings begrenzt. Interessierte sollten sich vorab unter der Telefonnummer 08232/963337 oder per E-Mail an n.cohrs@schwabmuenchen.de anmelden. Es gelten die üblichen Hygienevorgaben.

