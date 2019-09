vor 19 Min.

Astronomietage: Auf der Suche nach der Dunklen Materie

Ein Tag der offenen Tür in der Volkssternwarte Buchloe findet im Rahmen der Astronomietage am 6. September statt.

In Buchloe finden die 22. Astronomietage statt. Was an den beiden Tagen für die Besucher alles geboten ist.

Die astronomische Gesellschaft Buchloe veranstaltet dieses Jahr die 22. Buchloer Astronomietage. Das Programm besteht aus der bewährten Kombination aus Eröffnungsvortrag am Freitag, 6. September, um 19.30 Uhr im Kolpinghaus Buchloe und dem Tag der offenen Tür am 7. September in der Volkssternwarte, mit Teleskoptreffen, Sonnenbeobachtung und nächtlicher Beobachtung. Den Eröffnungsvortrag hält Dr. Arno Riffeser von der Universitäts-Sternwarte München der Ludwig Maximilians Universität. Er wird über Dunkle Materie und Gravitationslinsen referieren.

Beim Blick in den Nachthimmel sieht jeder Galaxien, Sterne, Nebel und Gaswolken. Allerdings gibt es noch eine weitere Materiekomponente, die der Betrachter weder mit optischen Teleskopen, noch im Radio- oder Röntgenbereich sehen kann. Von ihrer Existenz weiß der Mensch nur, da sich diese unsichtbare Komponente durch ihre zusätzliche Schwerkraft bemerkbar macht. Die ersten Hinweise auf diese sogenannte „Dunkle Materie“ wurden bereits in der 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts gefunden, allerdings lange Zeit nicht ernst genommen. Erst in den vergangenen 20 Jahren ist es gelungen, Dunkle Materie in fast allen Sternsystemen nachzuweisen – von Zwergen über Spiralgalaxien bis zu Galaxienhaufen.

Forschergruppe aus München möchte Dunkle Materie finden

Astrophysiker sind sich einig, dass Sterne und andere beobachtbare Himmelskörper nicht die gesamte im Weltraum vorhandene Materie ausmachen können. Die Eigenschaften des Universums lassen sich nur erklären, wenn insgesamt etwa zehnmal so viel Masse im Weltall vorhanden ist – die Dunkle Materie könnte die fehlenden 90 Prozent ausmachen. In den Galaxien erwartet man eine Vielzahl an Schwarzen Löchern, Neutronensternen, und Braunen Zwergen; allesamt Objekte, die nicht oder nicht mehr leuchten. Diese Dunkle Materie zu finden ist Ziel der Forschergruppe an der Universitäts-Sternwarte in München. Am Wendelsteinobservatorium spüren die Forscher mit ihrem Zwei-Meter-Spiegel-Teleskop diese geheimnisvollen Objekte im Weltall auf und weisen sie indirekt als Gravitationslinsen nach.

Beim Tag der offenen Tür am Samstag, 7. September, können die Besucher den sichtbaren Teil unserer Galaxie bewundern: Ab 15 Uhr zunächst das Zentralgestirn, die Sonne, und nach deren Untergang dann den Sternenhimmel über Buchloe. Voraussetzung ist natürlich ein wolkenloser, klarer Himmel. Weiterführende Informationen gibt es im Internet unter www.astronomie-buchloe.de. (SZ)