14:37 Uhr

Asylbewerber randaliert in Mickhausener Unterkunft

Die Polizei nimmt einen Mann in Mickhausen fest, wo er gar nicht gemeldet ist. Er randalierte in der Asylbewerberunterkunft. Offenbar wollte er eine Frau besuchen.

Randale in der Asylbewerberunterkunft in Mickhausen: Ein 27-Jähriger hatte am Mittwochmorgen offenbar die Nerven verloren und musste von der Polizei beruhigt werden. Der Mann hätte sich eigentlich gar nicht in der Unterkunft aufhalten dürfen – er ist in einem Landkreis im nördlichen Bayern gemeldet.

Nach eigenen Angaben wollte er mit einem Freund aber eine Frau in Mickhausen besuchen. Was letztlich der Grund war, warum der 27-Jährige in der Unterkunft tobte, konnte die Polizei noch nicht herausfinden. Feststeht aber: Der Mann erhält jetzt eine Anzeige, weil er gegen die sogenannte räumliche Beschränkung verstoßen hat. (mcz)

